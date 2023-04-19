عيسى هلال: شباب الأهلي الأقرب لحسم لقب الدوري الإماراتي

المصدر: وام

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أكد سعادة عيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي أن مستويات فرق دوري أدنوك للمحترفين خلال الموسم الجاري متقاربة، على ضوء جدول الترتيب مع تبقي 4 جولات على ختام الموسم الجاري، مشيرا إلى أن شباب الأهلي هو الأقرب لحسم لقب النسخة الحالية.

وقال هلال في تصريحات له: "كل المستويات متقاربة خاصة بين فرق المقدمة، مع وجود عدم ثبات للمستوى في الأداء والنتائج طوال الموسم، حيث تتساوى فرق المقدمة تقريبا في عدد مرات الخسارة هذا الموسم بـ 4 خسائر، عدا شباب الأهلي المتصدر بثلاث هزائم وهو فارق ليس كبيرا وكذلك في مرات الفوز بـ 13 مرة لكل من العين والوحدة، و12 للشارقة، و15 لشباب الأهلي، وفي التعادل أيضا بفارق مباراة فيما بينها.. وأضاف:” الأهم للفريق هو ثبات المستوى كونه يشكل شخصية البطل منذ منتصف الدور الثاني للمسابقة".

وفيما يتعلق برؤيته لمباراة نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة أكد أن حظوظ كل من الشارقة (حامل اللقب) والعين متساوية في الفوز بالنسخة الحالية.

ويلتقي العين والشارقة يوم 28 أبريل الجاري في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، حيث يطمح الشارقة للتويج باللقب العاشر، فيما يطمح العين بالتتويج باللقب للمرة الثامنة في تاريخه.

وقال سعادة عيسى هلال في تصريحات لـ " وكالة أنباء الإمارات" (وام) أتمنى أن يحافظ فريق الشارقة على اللقب الغالي، خاصة في ظل تضاؤل فرصه في المنافسة على لقب الدوري مع تبقي 4 جولات فقط على الختام، فيما يبحث فريق العين أيضا عن لقب هذا الموسم، وهو فريق قوي يملك تشكيلة مميزة من اللاعبين المواطنين والأجانب مثله مثل الشارقة تماما.

وعن النتائج الإيجابية للألعاب الجماعية المصاحبة والفردية بنادي الشارقة وطموحهم الفترة المقبلة أوضح أن الألعاب الجماعية المصاحبة في نادي الشارقة تسير في الاتجاه الصحيح وقال: "نتمنى أن تواصل نهجها من أجل مزيد من الألقاب والبطولات خلال الفترة المقبلة".

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