«لجنة الانضباط» تعاقب الوصل والعين

المصدر: (دبي - البيان)

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عقدت لجنة الانضباط اجتماعها، أمس، برئاسة المستشار سعيد الحوطي، وبحضور حمدان الزيودي نائب رئيس اللجنة، وحسن الشيباني وسلمان الطويل وبدر خميس، أعضاء اللجنة.

وشادي مدحت مقرراً. واطلعت اللجنة على تقريري مراقب وحكم مباراة العين والوصل في إياب الدور نصف النهائي لكأس رئيس الدولة، وقررت إيقاف لاعب الوصل توماس شنكالاي 4 مباريات، وتغريمه «12 ألف درهم»، لاعتدائه على المنافس من دون كرة، وغرمت الوصل «50 ألف درهم»، لقيام جماهيره بسلوكيات مسيئة لجمهور المنافس.

وإيقاف لاعب العين خالد البلوشي 4 مباريات، وتغريمه «8 آلاف درهم»، بسبب اعتدائه على المنافس من دون كرة، ومنع هيثم العراقي أحد أفراد طاقم العين من مرافقة فريقه 4 مباريات، وتغريمه «50 ألف درهم» لاعتدائه على لاعب الفريق المنافس، وغرامة مالية على العين «50 ألف درهم»، بسبب قيام أحد جماهيره بسلوك غير رياضي.

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