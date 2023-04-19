النصر يعرقل شباب الأهلي والوحدة يحسم «ديربي أبوظبي»

المصدر: دبي- عدنان الغربي، علي الظاهري أبوظبي – محمد صادق، أحمد عيسى

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عرقل النصر جاره شباب الأهلي بتعادلهما 2-2 مساء أمس على استاد آل مكتوم، ضمن منافسات الجولة 23 لدوري أدنوك للمحترفين، وخسر شباب الأهلي نقطتين مهمتين في سباق المنافسة على اللقب رافعاً رصيده إلى 50 نقطة مقابل 24 للنصر، أحرز للنصر عبدالله توريه (ق 12) وعادل تاعرابت في (ق 89)، وأحرز لشباب الأهلي يحيى الغساني (ق 10)، وكارتابيا (ق 65).

كما حسم الوحدة ديربي أبوظبي لصالحه بفوزه على جاره الجزيرة بثلاثة أهداف مقابل هدف، مساء أمس، على استاد آل نهيان، وصعد الوحدة إلى المركز الثاني مؤقتاً بعدما رفع رصيده إلى 45 نقطة في انتظار بقية مباريات الجولة، فيما توقف رصيد الجزيرة عند 40 نقطة، سجل ثلاثية الوحدة جواو بيدرو (ق 21)، علاء الدين زهير (ق 26)، وفاكوندو (ق 53)، وأحرز هدف الجزيرة علي مبخوت في الدقيقة 83.

وفي ثالث المباريات، حقق فريق دبا الفجيرة فوزاً ثميناً على حساب مضيفه البطائح بهدف دون مقابل عن طريق اللاعب خالد البلوشي في الدقيقة 24 من المباراة التي جرت على استاد خالد بن محمد في الشارقة، ليحيي «النواخذة» آمال البقاء في دوري المحترفين بعد ارتفاع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثالث عشر بفارق 3 نقاط عن «الراقي» الذي تجمد رصيده عند 18 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفي آخر اللقاءات، غادر الظفرة دوري أدنوك للمحترفين رسمياً بخسارته أمام ضيفه خورفكان 3-1 مساء أمس في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن الجولة 23 من المنافسة، ليرفع «النسور» رصيده إلى 24 نقطة، بينما تجمد رصيد الظفرة في 8 نقاط بالمركز الأخير منحته تأشيرة خروج مبكر قبل 3 جولات من النهاية وبعد 11 موسماً من الصمود في المنافسة التي يعتبر من أكثر الأندية حضوراً بها.

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