3 مواجهات مثيرة في ختام الجولة 23 لدورينا

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم العين - طلحة عبدالله - أبوظبي - محمد صادق - كلباء - محمد فضل

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تختتم ثلاث مواجهات مثيرة الجولة 23 من دوري أدنوك للمحترفين الليلة، ويستضيف العين صاحب المركز الثاني (44 نقطة) بملعبه باستاد هزاع بن زايد، في العاشرة من مساء اليوم نظيره الشارقة صاحب المركز الرابع (42 نقطة).

حيث يبحث كل فريق عن النقاط الثلاث لمشاكسة الصدارة من بعيد والإبقاء على الحظوظ قائمة في المنافسة قبل ثلاث جولات من نهاية المسابقة، ويتوقع أن تشهد المباراة إثارة بالغة لإمكانات الفريقين العالية، إذ يحشد كل منهما كوكبة من النجوم في صفوفه.

ويدخل العين مباراة الليلة بمعنويات عالية بعد تأهله إلى نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة الذي سيواجه فيه الشارقة نفسه، عقب فوزه بهدف نظيف عن الوصل الأسبوع الماضي.

وعمد مدربه خلال الحصة التدريبية الأخيرة على تصحيح الأخطاء ومعالجة السلبيات التي ظهرت على أداء الفريق في مباراته السابقة وأخضع اللاعبين إلى تمارين واختبارات متنوعة تضمنت تنفيذ التكتيك وأسلوب اللعب، قبل أن يضع لمساته الأخيرة على خطة وتشكيلة اللقاء.

ومنح المدير الفني كوزمين أولاريو لاعبي الشارقة راحة قصيرة بعد هذا التأهل إلى نهائي أغلى الكؤوس، وبدأ خوض تدريباته منذ الأحد الماضي بمشاركة جميع اللاعبين ويدخل الشارقة المباراة وفي رصيده 42 نقطة بعد آخر فوز حققه في المسابقة على الظفرة 1 - 0 ويأمل في القفز للمركز الثاني على أقل تقدير.

ويحاول المدرب كوزمين التوازن بين مباراة اليوم ومباراة نهائي الكأس يوم 28 أبريل الحالي «بعد 9 أيام»، فيما يخص اختيار العناصر المرشحة في التشكيلة، حيث من المتوقع الاحتفاظ ببعض اللاعبين الأساسيين في دكة البدلاء أو إراحتهم عن المشاركة من واقع أهمية نهائي الكأس، خصوصاً وأن الشارقة حامل لقب النسخة الماضية.

وأكد الأوكراني، سيرجي ريبروف، المدير الفني للعين، ارتياحه لفترة الراحة التي خلد لها اللاعبون بعد المباراة الأخيرة، ووصفها بالجيدة، وقال إنهم منحوا اللاعبين فترة استشفاء وجميعهم يعلمون جيداً أهمية مباراة اليوم أمام الشارقة ومن المهم جداً أن يتمتع الفريق بالتركيز والروح القتالية العالية من أجل تحقيق النتيجة المطلوبة.

وأشار ريبروف إلى أن فريقه بلغ مستوى جيداً من التركيز في الدفاع خصوصاً في المباراة الأخيرة أمام الوصل مع الوضع في الاعتبار أنه لعب منقوصاً، حيث كان قام جميع اللاعبين بواجباتهم الدفاعية على الوجه الأكمل وخرج الفريق بشباك نظيفة، لأنهم عملوا كفريق واحد، وهو ما قاد في النهاية لتحقيق النتيجة الإيجابية، بعد أن قدم اللاعبون كرة قدم حقيقية دون اللجوء لإضاعة الوقت.

وأكد المدير الفني للشارقة كوزمين أهمية مباراة اليوم وأن فريقه يلعب جميع المباريات بالتركيز والأهمية ذاتهما في مختلف البطولات والمسابقات.

خارج الحسابات

ويخوض فريقا الوصل وبني ياس في العاشرة من مساء اليوم، في معقل الفهود بزعبيل، مباراة خارج حسابات التنافس، ولم يعد لأي من الفريقين أي أمل سوى تحسين مركزيهما في لائحة الترتيب العام.

وقبل مباراة اليوم، يقف الوصل في المركز السادس في لائحة الترتيب العام لفرق الدوري برصيد 40 نقطة، فيما يحتل بني ياس المركز العاشر بـ 22 نقطة.

وبعدما فقد فرصة المنافسة على درع الدوري، فإن الوصل يسعى إلى حصد النقاط الثلاث لمباراة اليوم، على الأقل، لمصالحة جماهيره بعد الخروج من دائرة التنافس على لقب بطولة الكأس.

من ناحيته، يسعى بني ياس إلى العودة بنتيجة إيجابية من ملعب «الفهود» بزعبيل من أجل الاطمئنان رسمياً لبقائه في الدوري وعدم الدخول في ضغط وتعقد الموقف في الجولات الأخيرة في حالة عودة دبا الفجيرة، وهو أمر قد يكون صعباً على أرض الواقع.

ويحتل بني ياس المركز العاشر في جدول ترتيب المسابقة برصيد 22 نقطة جمعها من الفوز في 6 مباريات والتعادل في 4 وخسر 12 مواجهة وسجل 30 هدفاً واستقبلت شباكه 38.

ويتطلع بني ياس إلى تعويض الخسارة المخيبة للآمال التي تعرض لها الفريق في الجولة الماضية على أرضه وبين جماهيره أمام اتحاد كلباء الذي نجح في تحويل تأخره بهدف إلى فوز مستحق 2 - 1.

ويعاني بني ياس في الجولات الأخيرة من تراجع الأداء والنتائج في آخر 8 جولات التي مني خلالها بست هزائم أمام الشارقة والجزيرة وعجمان والنصر ودبا الفجيرة واتحاد كلباء وتعادل مع البطائح، بينما حقق فوزاً وحيداً على الظفرة 4 - 2.

الأرجنتيني خوان بيتزي، مدرب الوصل، قال: مباراة اليوم مهمة لنا، مستعدون بصورة جيدة، سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الفوز للارتقاء في جدول الترتيب العام، سنفتقد لجهود بعض اللاعبين بداعي الإيقاف والإصابة، هدفنا تحقيق النقاط الثلاث، ومصالحة الجماهير.

من جانبه، قال دانييل إيسايلا مدرب بني ياس: «وضعيتنا غير جيدة وليس كما كنا نتمنى ولكننا نحاول التصحيح خلال التدريبات، واستعددنا بشكل جيد للمباراة، ونطمح أن نعود بنتيجة إيجابية».

هدف

يستقبل كلباء ضيفه عجمان في تمام الساعة العاشرة مساءً، ويخوض كل فريق اللقاء بهدف زيادة معدل النقاط واللعب بأريحية تامة وبعيداً عن إرهاصات الهبوط بعد أن تمكن كل فريق من تأمين موقفه بالكامل في جدول الترتيب باحتلال عجمان للمركز السابع برصيد 38 نقطة وبفارق 9 نقاط عن كلباء الثامن.

ويحتل كلباء المركز الثامن برصيد 29 نقطة، ولم ينجح في تحقيق الانتصار خلال 5 مباريات ماضية قبيل أن يعود النمور ويتجاوز السماوي ويخطف العلامة الكاملة من ملعب الشامخة خلال الجولة الماضية.

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