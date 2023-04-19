الرقم 30 نجم الأسبوع 30 للهواة

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

ت + ت - الحجم الطبيعي

فرض الرقم 30 نفسه نجماً متميزاً في إحصاءات الأسبوع 30 من دوري الهواة الذي شهد قمة الإثارة والأهداف التي بلغت 30 هدفاً في وقت أشهر فيه قضاة الملاعب 30 بطاقة ملونة منها 26 بطاقة صفراء و4 حمراء.

ويمضي قطار دوري الدرجة الأولى بصورة متسارعة نحو نهايته السعيدة في وقت بات فيه فريق حتا الأقرب إلى تحقيق حلم جماهيره بخطف ورقة الصعود الأولى التي لا تفصله عنها سوى خطوات محسوبة.

وربما يتمكن من حسم التأهل في الجولة المقبلة «31» إذا قدر للإعصار الفوز على العربي بشرط هزيمة أو تعادل الإمارات صاحب المركز الثالث أمام الذيد أما إذا حقق الفريقان الفوز فإن أمر التأهل سيتأجل للجولة 32 من عمر المسابقة.

وتمكن حتا من إحباط مفاجآت الذيد بالفوز عليه بهدفين من دون رد وهو الانتصار الخامس عشر توالياً للإعصار في المسابقة ليمضي الفريق بقوة نحو العودة لدوري الأضواء والشهرة برصيد 68 نقطة بفارق 8 نقاط عن دبا الحصن الوصيف والذي تمكن من تحقيق الانتصار على التعاون بنتيجة 3 - 0 ليصل إلى النقطة 60 ويقترب خطوة مهمة من تحقيق حلم جماهيره بالوجود في دوري المحترفين.

ولكن المنافسة لن تكون سهلة بينه وبين الإمارات الثالث «59 نقطة» والذي ينتظر أي تعثر لدبا الحصن للانقضاض على الوصافة ولذلك ستخوض فرق الصدارة المواجهات المتبقية من عمر المسابقة بشعار البعد عن الهفوات وحصد النقاط، وخصوصاً أن التعادل ربما يكون بمنزلة الخسارة لكل من الحصن والإمارات في المباريات الأربع المتبقية لكل فريق.

واستعاد الصقور نغمة الانتصارات بعد هزيمته أمام مسافي في الأسبوع 29 ليتمكن من تجاوز عقبة مصفوت العنيد وصاحب المركز الرابع والذي سلم الراية البيضاء رسمياً بعد ابتعاده خطوة للوراء في سبيل تحقيق التأهل، وبات تفكير القناصة منصباً على الحفاظ على المركز الرابع إذ يمتلك 49 نقطة.

صراع البقاء

وعلى مستوى القاع أنعش سيتي الخامس عشر آماله بالبقاء بعد فوزه المثير على الرمس بنتيجة 2 - 1 ليصل سيتي برصيده إلى 22 نقطة مبتعداً بفارق 7 نقاط عن بينونة السادس عشر والخاسر أمام الجزيرة الحمراء و9 نقاط عن فرسان هيسبانيا الأخير «17 نقطة» برصيد 13 نقطة.

الجولة 31

تتوقف المسابقة في عيد الفطر المبارك لتستأنف يوم 28 الجاري بمباراة وحيدة تجمع فرسان هيسبانيا وسيتي وفي اليوم التالي تقام 3 مواجهات تجمع العربي وحتا، والرمس والعروبة، والتعاون وبينونة، فيما تختتم مواجهات الأسبوع يوم 30 أبريل الجاري بأربع مباريات تجمع الذيد والإمارات، ومسافي والفجيرة، ومصفوت وغلف اف سي، والحمرية ودبا الحصن، والعروبة يستقبل العربي.

هدافون

يتصدر الثنائي الصربي فيليب استروبرفيك محترف العروبة والبرازيلي ديغو فارياس صدارة الهدافين برصيد 20 هدفاً لكل لاعب فيما يأتي في المركز الثالث فارس الجابري لاعب العربي برصيد 17 هدفاً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز