الظفرة يودع دوري المحترفين مبكراً بالخسارة أمام خورفكان

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي



غادر الظفرة دوري أدنوك للمحترفين رسمياً بخسارته أمام ضيفه خورفكان 3-1 مساء الثلاثاء في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن الجولة 23 من المنافسة، بعد مواجهة متوسطة الأداء، حقق فيها «النسور» فوزه الأول بعد 5 مباريات متتالية شهدت تعادله في مباراتين وخسارته الجولات الثلاث الماضية، ليرفع رصيده إلى 24 نقطة، بينما تجمد رصيد الظفرة في 8 نقاط بالمركز الأخير منحته تأشيرة خروج مبكر قبل 3 جولات من النهاية وبعد 11 موسماً من الصمود في المنافسة التي يعتبر من أكثر الأندية حضوراً بها.

وخلال اللقاء، نجح خورفكان في مباغته مضيفه بهدفين سريعين، الأول عن طريق ايلتون فيلبي في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء، وقبل أن يستفيق الظفرة من صدمة الهدف الأول تلقى الهدف الثاني بواسطة أنطونيو فالمور في الدقيقة الخامسة.

وعلى الرغم من استقباله هدفين مبكرين لكن الظفرة نجح في تنظيم صفوفه سريعاً وتقاسم السيطرة على الكرة مع خورفكان وانتزع الأفضلية في الجانب الهجومي برغبة قوية من أجل تعديل النتيجة، لكن دون جدوى أمام صمود دفاع «النسور» ونجاحه في إبعاد الكرات.

وفي الشوط الثاني، تواصل الأداء الهجومي وأهدر الفريقان عدداً من السوانح وسط اندفاع كبير من الظفرة الذي حاول التمسك بأمل البقاء في المنافسة وبحث عن الفوز، ومع تقدم دقائق اللعب ضاعف الظفرة من اندفاعه الهجومي مع أداء متوازن لخورفكان الذي سعى للمحافظة على تقدمه دون أن تتوقف تحركاته الهجومية.

والمباراة تمضى نحو النهاية، نجح خورفكان في تعزيز تقدمه بالهدف الثالث الذي حمل توقيع سايمون باروس في الدقيقة 86 والذي أنهى طموح الظفرة في تعديل النتيجة، لكنه تمكن من تقليص الفارق بهدف معنوي أحرزه عبد الله الرفاعي في الدقيقة الأخيرة من الزمن الرسمي والذي انتهت عليه المواجهة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز