دبا يتخطى البطائح ويحيي آمال البقاء

المصدر: دبي - علي الظاهري- تصوير - إبراهيم صادق

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حقق فريق دبا الفجيرة فوزاً ثميناً على حساب مضيفه البطائح بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت على استاد خالد بن محمد في الشارقة لحساب الجولة 23 لدوري أدنوك للمحترفين، ليحيي «النواخذة» آمال البقاء في دوري المحترفين بعد ارتفاع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثالث عشر بفارق 3 نقاط عن «الراقي» الذي تجمد رصيده عند 18 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفرض دبا سيطرته على مجريات المباراة في الشوط الأول وسط تراجع من أصحاب الأرض، وترجم أفضليته بإحراز أول أهداف المباراة عن طريق اللاعب خالد البلوشي في الدقيقة 24 بعد متابعة كرة من ركنية لزميله بيدرو هنريك. وواصل «النواخذة» الضغط بعد تهديد مرمى البطائح في أكثر من فرصة سعياً لتعزيز تقدمهم بهدف ثانٍ قبل نهاية الشوط الأول.

ولم يختلف المشهد كثيراً في الشوط الثاني بعد وصول الضيوف لمرمى البطائح في أكثر من هجمة سجل في إحداها هدفاً عبر اللاعب أوليفيرا لكن حكم المباراة أحمد عيسى درويش ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو المساعد. وحاول البطائح إدراك الموقف والخروج بنقطة بعد أن رمى بثقله الهجومي في منطقة الخصم خلال الربع الأخير من اللقاء، لكن محاولاته لم تثمر عن تسجيل هدف، نتيجة يقظة دفاع دبا.

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