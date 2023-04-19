النصر يعرقل شباب الأهلي في «ديربي دبي القديم»

المصدر: دبي - عدنان الغربي- تصوير - سالم خميس

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عرقل النصر جاره شباب الأهلي بتعادلهما 2-2 في «ديربي دبي القديم»، مساء اليوم على استاد آل مكتوم، ضمن منافسات الجولة 23 لدوري أدنوك للمحترفين، وخسر شباب الأهلي نقطتين مهمتين في سباق المنافسة على اللقب رافعاً رصيده إلى 50 نقطة مقابل 24 للنصر في المركز التاسع.

جاءت المباراة قوية ودون جس نبض من الفريقين، وحاول كل منهما الوصول إلى هز الشباك الآخر في وقت مبكر، ونجح المغربي عادل تاعرابت في توجيه أول تهديد لشباب الأهلي من تسدية صاروخية حولها حارس المرمى حسن حمزة بصعوبة إلى الركنية ورد «فرسان دبي» سريعاً عن طريق البرازيلي يوري سيزار الذي سدد فوق المرمى.

ورفعت الأجواء الجماهيرية الرائعة في استاد آل مكتوم وتيرة الحماس بين اللاعبين، وقاد يحيى الغساني هجمة سريعة انفرد على إثرها بمرمى النصر ولم يجد أي صعوبة في افتتاح التسجيل لشباب الأهلي في الدقيقة 10 لكن رد النصر جاء أسرع مما كان متوقعا بعد أن نجح في معادلة النتيجة بعد دقيقتين فقط من هجمة منظمة أنهاها المتألق الايفواري عبد الله توريه في شباك شباب الأهلي.

واستمر اللعب سجالاً بين الفريقين على مدار الشوط الأول مع أفضلية لشباب الأهلي الذي أضاع ما لا يقل عن 3 فرص سانحة للتسجيل من أقدام عمر خريبين ويوري سيزار وكارتابيا.

في الشوط الثاني، واصل الفريقان اللعب بأسلوب هجومي بحثا عن هدف ثانٍ وأتيحت لهم عدة فرص أبرزها للنصر من رأسية البوسني سمير مميشفيتش التي حولها حسن حمزة حارس مرمى شباب الأهلي بصعوبة إلى الركنية في الدقيقة 53.

وسارت المباراة متكافئة إلى أن نجح كارتابيا في وضع شباب الأهلي في المقدمة بتسجيله الهدف الثاني من تسديدة رائعة سكنت شباك أحمد شمبيه في الدقيقة 65 لكن النصر لم يرم المنديل وواصل محاولاته حتى أدرك التعادل بواسطة عادل تاعرابت في الدقيقة 89.

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