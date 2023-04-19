الوحدة يفوز على الجزيرة بثلاثية في ديربي أبوظبي

المصدر: أبوظبي – محمد صادق- تصوير – سيف الكعبي

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حسم الوحدة ديربي أبوظبي لصالحه بفوزه على جاره الجزيرة بثلاثة أهداف مقابل هدف، مساء الثلاثاء، على ستاد آل نهيان، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من دوري أدنوك للمحترفين.

وصعد الوحدة إلى المركز الثاني مؤقتاً بعدما رفع رصيده إلى 45 نقطة في انتظار بقية مباريات الجولة، فيما توقف رصيد الجزيرة عند 40 نقطة، إذ بات الفريق مهدداً بالتراجع إلى المركز السابع في حالة فوز الوصل وعجمان في الجولة ذاتها.

سجل ثلاثية الوحدة جواو بيدرو (21)، علاء الدين زهير (26)، وفاكوندو (53).

أنهى الوحدة الشوط الأول متقدماً بهدفين نظيفين بعدما قدم أداء أفضل من المستوى الذي ظهر عليه في المباريات الأخيرة، واستفاد العنابي من أخطاء لاعبي الجزيرة في الخط الخلفي، إذ على الرغم من استحواذ

الجزيرة على الكرة إلا أن الوحدة كان أكثر خطورة وفاعلية على مرمى علي خصيف.

وتألق محمد الشامسي حارس الوحدة في إنقاذ مرماه من هدف مبكر أمام عمر تراوري في الدقيقة 5.

ومن خطأ من المدافع الصربي ميلوش كوسانوفيتش خطف فاكوندو الكرة ومرر إلى جواو بيدرو الذي سجل قوية على يمين الحارس علي خصيف محرزاً الهدف الأول لأصحاب الأرض.

وعزز المدافع علاء الدين زهير تقدم العنابي بالهدف الثاني بعدها بخمس دقائق من متابعة جيدة لرأسية بيدرو التي ارتدت من يد خصيف والعارضة.

وكاد بيدرو يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 33 بكرة رأسية إلا أن علي خصيف أبعدها ببراعة.

وواصل الوحدة أفضليته في الشوط الثاني على مستوى الفاعلية، ونجح فاكوندو في تسجيل الهدف الثالث بعد ضرب مصيدة التسلل بتمريرة بينية من أدريان سيلفا انفرد على إثرها فاكوندو الذي وضعها في الشباك.

وقلص علي مبخوت النتيجة في الدقيقة 83 مستغلاً عرضية أرضية من البديل برونو أوليفييرا.

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