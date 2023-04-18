بين الزمالك والأهلي.. نفاد 80% من تذاكر مباراة السوبر المصري

المصدر: وام

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أكد سهيل العريفي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، أن أكثر من 80% من تذاكر مباراة السوبر المصري بين الزمالك والأهلي، الذي يقام 5 مايو المقبل على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، تم بيعها.

وكان مجلس أبوظبي الرياضي أعلن في وقت سابق إقامة السوبر المصري في الإمارات للمرة السادسة، حيث يجمع بين الزمالك بطل النسخة الماضية من مسابقة الدوري المصري، والأهلي بطل كأس مصر.

وأشار العريفي، إلى أنه تم تخصيص التذاكر بنسبة 50% لكل فريق، مشيراً إلى أن مباراة نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة بين العين والشارقة التي ستقام 28 أبريل الجاري على الملعب نفسه، ستكون بمثابة "بروفة" لمباراة السوبر المصري، التي ستقام بعدها بأسبوع.

وفيما يتعلق بوصول الفريقين، أوضح العريفي أن الفريقين سيصلان إلى أبوظبي 2 مايو المقبل، وعن حكم المباراة قال العريفي إن كافة الأمور الفنية واختيار الحكم وطاقمه المساعد، كلها أمور معني بها الاتحاد المصري لكرة القدم.

وعن إمكانية إقامة السوبر المصري مرات أخرى في أبوظبي، قال العريفي: "سيستمر السوبر المصري في أبوظبي، في ظل النجاح الكبير الذي تحققه كل نسخة، وهناك تواصل دائم بين مجلس أبوظبي الرياضي، واتحاد الكرة المصري، وشركة برزنتيشن من أجل مواصلة هذا التعاون".

وعن الفعاليات المصاحبة قبل انطلاقة المباراة على غرار النسخة الماضية، أوضح: "هناك استعدادات كبيرة من قبل مجلس أبوظبي الرياضي لإخراج الحدث بالصورة التي تليق به، وبمكانته في دولة الإمارات".

وكان أول سوبر مصري أقيم في الإمارات عام 2015 على استاد هزاع بن زايد، وتوج به الأهلي بالفوز 3/2، فيما كانت النسخة الثانية على استاد محمد بن زايد في عام 2017، وتوج بها الزمالك بركلات الترجيح 3/1، على حساب الأهلي، وأقيمت النسخة الثالثة في 2018 على استاد هزاع بن زايد، وكانت بين الأهلي والمصري وفاز الأهلي بهدف نظيف، وفي 2020 استضاف ملعب محمد بن زايد كأس السوبر المصري بنسخته الرابعة في الإمارات بين الأهلي والزمالك، وفاز الأخير 4/3 بركلات الترجيح، وفي 2022 أقيمت المباراة للمرة الخامسة بين الزمالك والأهلي، على استاد هزاع بن زايد بالعين، وفاز الأهلي بهدفين.

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