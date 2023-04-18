الوحدة والجزيرة.. ديربي المدرسة الهولندية

المصدر: أبوظبي - محمد صادق، أحمد عيسى

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يستضيف الوحدة على ملعبه باستاد آل نهيان، عند الساعة الـ 10 من مساء اليوم، فريق الجزيرة، في ديربي أبوظبي، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من دوري أدنوك للمحترفين.



ويأتي الديربي وسط رغبة كبيرة من الفريقين لتحقيق الفوز لأسباب عدة، أبرزها الاستمرار في المربع الذهبي للدوري، والصراع على وصافة جدول الترتيب، إلى جانب البطولة الخاصة لمواجهات الفريقين، حيث دائماً ما تشهد مباريات الجارين إثارة وقوة، بغض النظر عن نتائجهما، أو موقعهما في جدول الترتيب.



وستكون المباراة صراعاً هولندياً على الدكة الفنية للفريقين، حيث يقودهما مدربان من المدرسة الهولندية، بينما ستتركز الأنظار على مدرب الجزيرة مارسيل كايزر مع تردد أنباء عن تحوله إلى تدريب العنابي في الموسم المقبل بعدما أعلن في وقت سابق عن نهاية مشواره مع الجزيرة عقب ختام الموسم الحالي.



ورغم أن الفريقين من الناحية النظرية - وبخاصة الوحدة - لا يزالان في صلب المنافسة على درع الدوري، إلا أن هناك صعوبة على أرض الواقع، حيث يحتل الوحدة المركز الثالث برصيد 42 نقطة وبفارق 7 نقاط عن شباب الأهلي المتصدر، فيما يحتل الجزيرة المركز الخامس بـ 40 نقطة.



وفرط الوحدة في نقطتين ثمينتين في الجولة الماضية بعدما خطف تعادلاً في الوقت المحتسب بدل من الضائع أمام دبا الفجيرة، وهو التعادل الذي أبعد الفريق خطوة عن صراع المنافسة، وزاد من حجم الغضب لدى جمهوره الذي كان يمني النفس باستعادة الدرع بعد غياب 13 عاماً.



ويغيب عن الوحدة في المباراة المدافع أحمد راشد بداعي الإيقاف للطرد أمام دبا الفجيرة.



جاهزية



وأكد الهولندي آرنو بويتنويغ مدرب الوحدة جاهزية فريقه لمواجهة الجزيرة في ديربي أبوظبي، مشدداً على أهمية المباراة لكلا الفريقين وأنها ديربي خاص في العاصمة أبوظبي.

وقال: «الفريق جاهز للمباراة، واستعداداتنا سارت بشكل جيد في الأيام الأخيرة».



وأضاف: «سنخوض مواجهة ديربي تنتظرها جماهير الفريقين، وأعتقد أنها ستكون مباراة مثيرة وقوية وممتعة للمشاهدين والجماهير، ونأمل أن يحالفنا فيها التوفيق ونحقق الفوز».



بدوره، وصف مارسيل كايزر مدرب الجزيرة، المباراة بالمهمة، ذاكراً أن جميع مواجهات الديربي تأخذ اهتماماً متعاظماً، وتتضاعف فيها مطالب الجماهير بالفوز.

وأضاف: سنذهب إلى اللقاء من أجل تقديم أفضل أداء ممكن أن نقدمه مع الفوز بالنقاط الثلاث من أمام منافس قوي مثل الوحدة الذي يمتلك لاعبين جيدين في كل خطوطه، لكن فريقنا أيضاً لا يقل عنه تميزاً في عناصره وجميعنا نتحلى بالثقة اللازمة في قدرتنا على القتال وتخطي المنافس، ومن المؤكد أن ذلك لن يحدث إلا بمضاعفة الجهد والقتال في الملعب وعدم ارتكاب الأخطاء.

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