الظفرة وخورفكان.. بقاء الأمل

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى، خورفكان - محمد فضل

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يستقبل الظفرة على ملعبه ضيفه خورفكان عند العاشرة من مساء اليوم، ضمن الجولة 23 من دوري أدنوك للمحترفين الذي وصل أمتاره الأخيرة واقترب من النهاية، في مواجهة يسعى فيها كل فريق إلى الفوز؛ الظفرة بحثاً عن أمل شبه مستحيل في النجاة من شبح الهبوط الذي اقترب منه كثيراً، أو تأخير هبوطه، باعتبار أن خسارته اليوم ستقوده مباشرة إلى دوري الدرجة الأولى، حيث يمتلك 8 نقاط في المركز الأخير.



بدوره، يتطلع خورفكان إلى استغلال الحالة المتراجعة وسط صفوف مستضيفه الظفرة، كما أن المدرب عبد العزيز العنبري مدرب خورفكان يرغب في وقف النزيف الذي ظل يلازم الفريق خلال الجولات الأربع الماضية والتي لم يحصد فيها سوى نقطتين بالتعادل ضد البطائح وعجمان والهزيمة من دبا والعين خلال الجولة الماضية بثلاثية نظيفة في عقر الدار، ويحتل خورفكان المركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة، ويتطلع لاعبو النسور للتوغل أكثر نحو منطقة الوسط والحصول على أكبر عدد من النقاط خلال المباريات الأربع المتبقية من عمر المسابقة بما فيها مواجهة الظفرة.



تحديد مصير



من جانبه، أكد بدر الدين الإدريسي مدرب الظفرة، ضرورة الفوز على ضيفه، ذاكراً أن المباراة تعتبر حاسمة ونهائية وتحدد مصير الفريق في الدوري، مشيراً إلى أن الفوز يحافظ على حظوظهم في البقاء بالبطولة بعيداً عن نتائج بقية الفرق.



وأضاف الإدريسي: المباراة ليست سهلة لأن خورفكان من الفرق المجتهدة التي تمتلك لاعبين أجانب على مستوى عال من التميز، ولكن على الرغم من ذلك فإننا عازمون على تحقيق نتيجة إيجابية أمامه بنيل النقاط الثلاث. وأشار مدرب الظفرة إلى اكتمال التحضيرات للقاء عبر تدريبات جادة خلال الأيام الماضية، والتي أعقبت مباراة الشارقة، مبيناً أن الفريق يفتقد عدداً من عناصره بقيادة الأرجنتيني بيدرو بافير بسبب البطاقات التراكمية، وراشد مهير بسبب الإصابة.



هدف



بدوره، قال عبد العزيز العنبري، مدرب خورفكان: أتمنى أن يكون فريقي جاهزاً للقاء الظفرة، وينجح في استعادة نغمة الانتصارات خلال هذه الجولة.



وقال العنبري في المؤتمر الصحفي: المباراة ستكون معقدة أمام الظفرة، خاصة أنها خارج أرضنا، وموقف المنافس، يزيد من صعوبة اللقاء.



وأضاف: نتمنى أن نكون في كامل الجاهزية الفنية والبدنية لتغيير نتائجنا السلبية في مبارياتنا الأخيرة.



وأتم قائلاً: نسعى لتقديم أفضل ما لدينا لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعنا في المنطقة الدافئة بجدول الدوري.

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