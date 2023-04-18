البطائح ودبا الفجيرة.. صراع البقاء

المصدر: دبي - علي الظاهري، دبا - محمد فضل

ت + ت - الحجم الطبيعي

يستضيف استاد خالد بن محمد في الشارقة مواجهة من العيار الثقيل بين البطائح وضيفه دبا الفجيرة، في الساعة العاشرة من مساء اليوم لحساب الجولة 23 لدوري أدنوك للمحترفين، وتعتبر المباراة في غاية الأهمية بين الفريقين من أجل البقاء في دوري الأضواء، حيث سيكون الفوز كفيلاً لأصحاب الأرض لتثبيت الأقدام في دوري المحترفين بعد حصد 18 نقطة في المركز الثاني عشر بفارق 6 نقاط عن مطارده «النواخذة» صاحب المركز قبل الأخير برصيد 12 نقطة.



ويتطلع «الراقي» إلى استعادة نغمة الانتصارات الغائبة في آخر 12 جولة، حيث يعتبر آخر انتصار حققه البطائح على منافسه دبا في الجولة العاشرة، بينما خرج في الجولات التالية بـ6 تعادلات قادته إلى الاقتراب كثيراً من تحقيق حلم البقاء في مشاركته التاريخية الأولى بدوري أدنوك للمحترفين.



وفي حال عودة دبا بنتيجة إيجابية، سيشتعل الصراع من جديد في معركة البقاء إلى الجولات الثلاث الأخيرة التي ينتظر فيها البطائح مواجهات صعبة أمام الجزيرة والنصر والعين، وكذلك هو الحال بالنسبة لدبا الذي سيقابل النصر والشارقة والظفرة.



ثقة



ويستعيد البطائح خدمات الثلاثي سعيد سويدان وعيسى أحمد ومحمد خلفان، كما سيدفع الفريق بكامل ثقله الهجومي عبر مشاركة الكاميروني أناتول إلى جانب الثنائي جواو بيدرو ولورنسي دو اللذين فضل الجهاز الفني بقيادة المدرب المغربي سعيد شخيت عدم الدفع بهما في التشكيلة الأساسية في بداية المباراة السابقة أمام شباب الأهلي من أجل المواجهة الحاسمة اليوم أمام دبا.



من جانبه، أكد المغربي سعيد شخيت، أهمية المباراة التي ستجمع فريقه مع دبا الفجيرة، الكل يعلم أنها مباراة ستكون قوية، والمنافس يريد مواصلة نتائجه الجيدة، لكن فريقي جاهز للمباراة وسنجتهد من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تدعم مشوار استمرارنا في بطولة الدوري».



معطيات



وفي أروقة «النواخذة» لا خيار بغير الفوز لحسن العبدولي المدير الفني لدبا الفجيرة، للتمسك بأمل البقاء في دوري أدنوك للمحترفين، وانتفض دبا في الجولات الأخيرة الماضية بعد تجنبه للهزيمة في 4 مباريات متتالية بالفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما، وكان الفريق في طريقه إلى تحقيق انتصار غالٍ على الوحدة في الجولة الماضية لولا إدراك الفريق الضيف التعادل في الوقت القاتل ليحرم دبا من نيل العلامة الكاملة، لكن تفريط دبا في التقدم أمام العنابي وانصياعه للتعادل جعله في مركزه قبل الأخير برصيد 12 نقطة ولذلك هناك رغبة كبيرة داخل معسكر النواخذة في العودة من الشارقة بالعلامة الكاملة وتقريب الفارق إلى 3 نقاط بينه والبطائح.

بدوره، وصف حسن العبدولي مدرب دبا، مباراة اليوم بالمهمة والتي تعتبر من فئة النقاط الست، والفريق يسعى إلى تحقيق الانتصار والتفوق على البطائح مع كامل الاحترام للفريق المضيف، مشيراً إلى أن التحضيرات للمباراة سارت بصورة جيدة وأن فريقه يبرهن على ذلك بتوالي النتائج الإيجابية وارتفاع معدل الثقة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز