النصر وشباب الأهلي.. طموحات متباينة

المصدر: دبي - عدنان الغربي، إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

يستضيف فريق النصر منافسه فريق شباب الأهلي في «ديربي دبي» في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم على استاد آل مكتوم، ضمن منافسات الجولة 23 لدوري أدنوك للمحترفين، في لقاء بطموحات متباينة للفريقين الجارين، حيث يسعى العميد لتحسين مركزه في جدول الترتيب لا غير، بينما يبحث الفرسان عن فوز جديد لتعزيز موقفهم في الصدارة. وخرج «العميد» من حسابات الهبوط بعد وصوله للمركز التاسع بـ 23 نقطة، بينما يتصدر شباب الأهلي الدوري بـ 49 نقطة، وأصبح على بعد خطوات قليلة من حسم اللقب.

ويخوض النصر المباراة منقوصاً من 5 لاعبين هم المدافع البرازيلي غلوبير ليما بسبب الإيقاف، وحسين مهدي بداعي الإصابة، والثلاثي حمدان الكمالي، وعبد العزيز صنقور، وسعود عبد الرزاق بسبب بند الإعارة.

من جهته، يرفع شباب الأهلي، شعار الفوز فقط في جميع مبارياته المقبلة بداية من لقاء اليوم أمام النصر، لخدمة نفسه بنفسه في حسم درع دوري المحترفين دون انتظار أي خدمات من الآخرين، ويدخل لاعبوه المباراة بمعنويات عالية، مع تصدر «فرسان دبي» لجدول ترتيب أندية الدوري برصيد 49 نقطة، وهو ما أكد عليه البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب شباب الأهلي.

مواجهة

من جانبه، قال الكرواتي غوران توميتش مدرب النصر: نخوض مباراة جديدة من الحجم الثقيل أمام منافس أثبت أنه الأفضل حالياً في مسابقة الدوري، وبلا شك ستكون مواجهة مثيرة وقوية نظراً للحالة الجيدة التي يمر بها الفريقان. وأضاف: النصر على أتم الاستعداد للمباراة وأجواء الفريق رائعة للغاية بعد سلسلة النتائج الإيجابية التي حققناها في الجولات الأخيرة بالرغم من خسارتنا في المباراة الماضية من الجزيرة والتي لم نكن محظوظين فيها.

وقلل المدرب الكرواتي من تأثير الغيابات على النصر رغم أن 4 منهم أساسيين في التشكيلة، وقال: نفتقد لاعبين مهمين، ولكن نحن واثقون من إيجاد التشكيلة المثالية لمواجهة شباب الأهلي، مؤكداً أن النصر تعود على تقديم مستويات جيدة أمام الفرق الكبيرة وسيحاول الظهور بالأداء نفسه ومواصلة حصد المزيد من الانتصارات والنتائج الإيجابية في الجولات المتبقية من الدوري.

صدارة

بدوره، قال البرتغالي جارديم مدرب شباب الأهلي: نخوض المباراة أمام فريق كبير، وهي مباراة ديربي، وأتوقع أن تمتاز بالإثارة والقوة، وعلينا تقديم كل ما لدينا والظفر بنقاطها، وهي مهمة بالنسبة لنا في مشوار الصدارة، وتساعدنا كثيراً في الاحتفاظ بالمركز الأول، وتركيزنا ينصب على الخروج بنتيجة إيجابية أمام مضيفنا، ونحتاج كذلك مساندة كبيرة من الجمهور في هذا الديربي.

وعن غيابات شباب الأهلي، قال: هناك بعض الغيابات، وتتمثل في الحارس ماجد ناصر، والمدافعين بدر ناصر وسالمين خميس، والأخير لم يتحدد مصيره من المشاركة في المباريات، وسنعتمد على العناصر الموجودة، والأكثر جاهزية، وأثق فيهم تماما.

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