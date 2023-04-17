الوحدة يواجه "الجيش الملكي" ذهاباً في المغرب مايو المقبل

المصدر: وام

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أكد راشد الزعابي رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم في نادي الوحدة، أن النادي يتطلع لتعزيز حظوظه في المنافسة على بلوغ مرحلة المجموعات في البطولة العربية للأندية"كأس الملك سلمان"، وتخطي نظيره الجيش الملكي المغربي في المرحلة الثانية من الدور التمهيدي.

وأشار الزعابي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات" وام" إلى وجود اتصالات مع الأشقاء في نادي الجيش الملكي المغربي بشأن مباراة الذهاب التي تقام في المغرب بحلول مايو المقبل، لوضع الترتيبات المطلوبة، قبل استقبال الفريق المغربي بأبوظبي في لقاء الإياب على استاد آل نهيان.

وبلغ نادي الوحدة المرحلة الثانية من الدور التمهيدي في البطولة العربية إثر فوزه على البرج اللبناني 3 - 0 ذهاباً، و1-0 إياباً، فيما تأهل الجيش المغربي للدور ذاته بفضل تفوقه على الاتحاد الليبي في مجموع نتيجة مباراتي الذهاب والإياب (5-4)، حيث فاز ذهاباً 4-1، ثم خسر على ملعب الاتحاد الليبي 1-3 .

وسيلتحق المتأهل من المباراتين بالمجموعة الرابعة في النهائيات التي تستضيفها السعودية، والتي تضم شباب بلوزداد الجزائري، والرجاء المغربي، بالإضافة إلى أحد الفرق المتأهلة من الرباعي، الكويت الكويتي، وشبيبة الساورة الجزائري، ونواذيبو الموريتاني، وشباب الأردن الأردني.

وقال الزعابي إن نادي الوحدة يضع في تقديره الحرص على الاستعداد الجيد الذي يمكنه من إظهار ردة الفعل القوية والإيجابية أمام الفريق المغربي الذي يحظى بالاحترام، للحفاظ على وجود النادي في المراحل النهائية بالسعودية للدفاع عن تطلعات الكرة الإماراتية في هذه النسخة من البطولة العربية.

وأضاف:" ثقتنا كبيرة في اللاعبين لمتابعة النتائج الجيدة في البطولة بعد تخطي المرحلة الأولى بالفوز ذهاباً وإياباً على فريق البرج اللبناني، وندرك جيداً أهمية الأداء القوي أمام الفريق المغربي لتحقيق النتيجة المطلوبة".

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