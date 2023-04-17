«الزعيم» بطلاً لرمضانية «الفحلين»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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توج فريق الزعيم بطلاً لدورة الفحلين الرمضانية الرابعة لكرة القدم برأس الخيمة لفئة الشباب، بعد فوزه على فريق «صقور راك» بثلاثة أهداف نظيفة، في البطولة التي احتضنها ملعب منطقة الفحلين، التي أقيمت تحت شعار «نعمل للغد»، برعاية مجموعة العابدي القابضة، كراعٍ رئيس، وكراج ان سيفين ومحمصة الروعة كرعاة فرعيين، كما توج فريق الجوارح بطلاً لفئة الناشئين، بعد تغلبه على فريق الحزم بنتيجة هدفين نظيفين، سجلهما اللاعب سعود عبد الله النعيمي.

وشهد المباراة النهائية، حسن عبيد النقبي مسؤول منطقة الفحلين، وعدد من المسؤولين في المجتمع وأهالي منطقة الفحلين، وأدار لقاءات البطولة، الحكام عبيد النقبي وخليفة بن خمسون وزايد بن خمسون وعبد الرحمن كمال.

بعد المباراة الختامية، انطلق حفل التكريم، حيث تم توزيع الجوائز، والبداية مع حكام المباريات، ثم تكريم أصحاب الجوائز الفردية لفئة الناشئين، أفضل لاعب في البطولة سعود عبد الله، وهداف البطولة راشد عبيد، وأفضل حارس علي راشد بن خمسون، ثم تكريم أصحاب الجوائز الفردية لفئة الشباب، محمد يوسف أفضل لاعب، وراشد إبراهي هداف البطولة وحمد عبيد أفضل حارس.

وأعرب راعي حفل الختام، حسن عبيد النقبي، عن سعادته لخروج الحفل الختامي بهذا الشكل، كما أعرب عن شكره للجنة العليا المنظمة، برئاسة حسن أحمد، على الجهد الكبير.

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