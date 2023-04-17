«الحصن» يصل للنقطة 60 ويحافظ على وصافة «الهواة»

المصدر: متابعة – محمد فضل

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حافظ فريق دبا الحصن على وصافة ترتيب دوري الدرجة الأولى «الهواة»، بعد فوزه على التعاون بنتيجة 0/3، خلال اللقاء الذي أقيم ضمن الجولة 30، ليرفع رصيده إلى 60 نقطة، ويقترب خطوة مهمة من التأهل لدوري أدنوك للمحترفين، أحرز ثلاثية الحصن البرازيلي كايو روزا «هدفان»، وهدف لرضا حنيوي، ليتجمد رصيد التعاون عند 35 نقطة، وكان الفريق قد أكمل المباراة بعشرة لاعبين، إثر طرد اللاعب مطر بدجي في الدقيقة 88.

وبذات النتيجة (3 - 0)، حقق العربي فوزاً على مضيفه العروبة، معززاً بها بقاءه في المركز السادس برصيد 45 نقطة، وتجمد رصيد العروبة عند 38 نقطة بالمركز الثامن، حيث سجل للعربي البرازيلي فرانسيفالدو ليما «هدفين»، وهدف لراشد السعدي.

وفي اللقاء الثالث، استعاد الجزيرة الحمراء نغمة الانتصارات، وتفوق على مضيفه بينونة بنتيجة 4/‏3، أحرز أهداف الفائز كل من: البرازيلي كايو هنريكو «هدفان»، وعلي صنقور وعلي غلوم، بينما سجل لفريق بينونة كل من: أيمن بوعلي، والبرازيلي دينيلسون سانتوس، ومواطنه ديفيد سانتانا في، ليرفع الجزيرة رصيده إلى 36 نقطة، بينما تجمد رصيد بينونة عند 15 نقطة في المركز ما قبل الأخير، السادس عشر، لتزداد وضعيته حرجاً، ويصبح من الفرق المهددة بالهبوط.

على جانب آخر، أنعش سيتي آمال البقاء في دوري الدرجة الأولى، بعد فوزه الصعب على الرمس بهدفين مقابل هدف، أحرز ثنائية الرمس كل من اديبا جيمس ولافيسا كيفين، فيما أحرز للرمس البرازيلي رونالد بيرتو، ليصل سيتي برصيده إلى 22 نقطة، في المركز الخامس عشر، وبقي الرمس برصيد 29 نقطة في المركز الرابع عشر.

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