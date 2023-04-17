الحمرية يحتفي بفرق ومنتسبي النادي

المصدر: الشارقة – البيان

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نظم نادي الحمرية أول من أمس، الحفل الختامي للموسم الرياضي 2023/2022، احتفاء بإنجازات النادي، بحضور جمعة الشامسي رئيس مجلس إدارة النادي وأعضاء مجلس الإدارة، والموظفين والعمال، والمنتسبين لكل رياضة على حدة في النادي، وأسر اللاعبين.

حضر الحفل أيضاً عبدالملك جاني، نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ومبارك الشامسي مدير بلدية الحمرية، وسيف الشامسي رئيس مجلس منطقة الحمرية، وفاطمة المهيري وعبدالله الشامسي عضوا المجلس الاستشاري، وطالب المسافري عضو المجلس البلدي لمنطقة الحمرية.

وتم تكريم فرق الدراجات الهوائية والسباحة والقوس والسهم وألعاب القوى والتجديف والشراع وكرة السلة، وفريق الأكاديمية، على الإنجازات المحققة في الموسم الرياضي الحالي، بالإضافة لتكريم أعضاء اللجنة الثقافية والموظفين، ثم تكريم خاص للمعالج الطبيعي الدكتور عبدي بعد 25 سنة في خدمة النادي.

كما شهد الحفل، تكريم فئات جائزة التميز الرياضي، التي شملت أفضل لاعب محمد العليلي، وأفضل مدرب محمود عبدالوهاب، والإداري المميز محمد آل علي، والمشرف المميز تيمور المحرمي، ثم الموظف المثالي محمد مزمل، وتكريم الشركاء.

وقام أعضاء مجلس الإدارة وموظفو وعمال النادي بتكرم رئيس النادي جمعة الشامسي، تقديراً لجهوده المبذولة في توفير كل الظروف المثالية للنجاح، والتشجيعات والتحفيزات التي يقدمها باستمرار لكل المنتسبين للنادي.

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