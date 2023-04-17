7 أهداف تُقرب «مبخوت» من تحطيم رقم ثانٍ لـ «الفهد»

المصدر: دبي - علي شدهان

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يقترب علي مبخوت نجم الجزيرة ومنتخب الإمارات والهداف التاريخي للدوري الإماراتي، من كسر رقم ثانٍ لا يزال في حوزة فهد خميس، النجم السابق لفريق الوصل ومنتخب الإمارات، وهذه المرة على صعيد الهداف التاريخي لمجمل البطولات المحلية والخارجية لأندية الإمارات، حيث يتربع «الفهد» على قمة الهدافين التاريخيين للكرة الإماراتية على صعيد الأندية في مختلف البطولات برصيد 249 هدفاً، ونظراً لكون فهد خميس معتزلاً، فإن الفرصة سانحة أمام على مبخوت صاحب الـ 242 هدفاً لتخطي «الفهد» والتربع على عرش الهداف التاريخي للكرة الإماراتية في المسابقات كافة، حيث تنتظره 4 جولات في دوري المحترفين بالإضافة إلى مشاركته مع ناديه في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي للمحترفين، فيما تبدو فرصة تيغالي صاحب الـ 237 هدفاً أقل مقارنة مع مبخوت، نتيجة فارق العمر بين النجمين الدوليين.

وجاءت محصلة الـ 249 هدفاً للهداف الأسمر فهد خميس، من مشاركاته في جميع البطولات المحلية والخارجية التي ظهر فيها في الوصل، فيما حل علي مبخوت، ثانياً بـ 242 هدفاً، بينما جاء الدولي سبستيان تيغالي، ثالثاً برصيد 237 هدفاً، سجلها طوال مسيرته مع الوحدة ثم النصر فالوحدة حالياً.

وسجل فهد خميس، أهدافه الـ 249 بقميص فريقه الوصل منذ موسم 1980 - 1981، حتى موسم 1996 - 1997، في بطولات الدوري العام، وكأس رئيس الدولة، وكأس الاتحاد، والدوري المشترك، ودوري السوبر (النخبة)، ودوري أبطال آسيا، ودوري أندية الخليج العربي.

وجمع علي مبخوت، محصلته التهديفية البالغة الـ 242 هدفاً، من خوضه المباريات مع الجزيرة بدءاً من موسم 2008 - 2009، وحتى الموسم الجاري 2022 - 2023، في بطولات الدوري العام وكأس رئيس الدولة وكأس رابطة المحترفين وكأس العالم للأندية، ودوري أبطال آسيا، وهو ما يجعل مبخوت مرشحاً قوياً جداً لاعتلاء قمة الهدافين التاريخيين لكرة القدم الإماراتية على صعيد البطولات المحلية والخارجية التي تنشط فيها أندية الإمارات.

أما سبستيان تيغالي، فقد سجل أهدافه الـ 237، بقميص فريقي الوحدة والنصر اعتباراً من موسم 2013 - 2014 وحتى الموسم الجاري 2022 - 2023، في بطولات الدوري العام وكأس رئيس الدولة وكأس رابطة المحترفين وكأس السوبر ودوري أبطال آسيا، وهو أيضاً يملك فرصة ولو أنها ضئيلة جداً لكسر رقم أي من النجمين، فهد خميس وعلي مبخوت.

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وأكد حسين المنصوري، عضو لجنة الإحصاء والتوثيق في اتحاد الإمارات لكرة القدم، عضو الاتحاد العربي للإحصاء، المتخصص في مجال الإحصاء أن الأرقام الرسمية الدقيقة المعززة بالوثائق والأدلة التي أعطت لكل لاعب استحقاقه في عدد الأهداف التي سجلها لمصلحة فريقه أو الفرق التي مثّلها في جميع البطولات المحلية والخارجية التي شاركت فيها أندية الإمارات.

وأشاد حسين المنصوري، بدور الأندية المعنية في منح اللاعب المواطن الفرصة كاملة للبروز والسير في طريق تسجيل الأرقام القياسية في عالم كرة القدم، مثنياً على جهود أي لاعب إماراتي يملك شغف خوض تحدي التنافس من أجل الظهور في قائمة الهدافين التاريخيين لكرة القدم الإماراتية على صعيد مشاركات أندية الإمارات في مختلف البطولات المحلية والخارجية، متوقعاً أن ينجح النجم علي مبخوت في كسر رقم الهداف التاريخي الحالي، فهد خميس خلال دوري أدنوك للمحترفين في الموسم الجاري 2022 - 2023.

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