ختام ناجح لرمضانية «حتا».. والنصر بطل قدم الصالات

المصدر: دبي - البيان

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شهدت دورة «حتا الرياضية الرمضانية»؛ الحدث الرياضي الأكبر في منطقة حتا الذي أقيم بدعم من مجلس دبي الرياضي، نجاحاً كبيراً، ومشاركة واسعة من الرياضيين من مختلف الجنسيات والأعمار، واستضافت فعالياتها منطقة حتا خلال الفترة من 24 مارس حتى 14 أبريل خلال شهر رمضان المبارك، ونظمتها شركة الألعاب الجماعية في نادي حتا الرياضي، وتضمنت 3 رياضات، هي: كرة قدم الصالات، الكرة الطائرة، وسباق الجري الذي أضيف لأول مرة ضمن فعاليات الدورة. وتوج الفائزين كل من حجي حسن رئيس اللجنة المنظمة، وسيف الشعفار من الشعفار للاستثمار، وأحمد البدواوي من حتا كاياك وراشد محمد عبدالله من مجلس دبي الرياضي وممثل عن مركز شرطة حتا.

وفاز فريق النصر بلقب بطولة كرة قدم الصالات بعد تغلبه على فريق الفرسان الذي حل في المركز الثاني فيما حل فريق بلاك هوك في المركز الثالث، ونال فيتور مانويل لاعب النصر لقب أفضل لاعب، وفاز إبراهيم خليل رمضان بلقب هداف البطولة، وفاز عبدالعزيز نضير من فريق النصر بلقب أفضل حارس في البطولة، وحصل فريق النصر على لقب الفريق المثالي، وفاز جمهور فريق بلاك هوك بلقب أفضل جمهور.

منافسات

وفي منافسات بطولة الكرة الطائرة التي شاركت فيها 8 فرق، فاز فريق السلام العماني بلقب البطولة بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق فولي بول لايف السريلانكي الذي حل في المركز الثاني.

وفي سباق الجري في فئة المواطنين لمسافة 6 كيلومترات فاز مبارك المراشدة بالمركز الأول، تلاه خالد خليل رمضان في المركز الثاني، وحل سعد الزعابي في المركز الثالث، وفي فئة المواطنات لمسافة 6 كيلومترات فازت نورا الخلاف بالمركز الأول، تلتها كلثوم المازمي في المركز الثاني، وحلت مروة العمودي في المركز الثالث.

وفي فئة الرجال المحترفين لمسافة 6 كيلومترات فاز طه جوديتو بالمركز الأول، تلاه نعمان العيساوي في المركز الثاني، وحل سينتوني دنيلو في المركز الثالث، وفي فئة السيدات المحترفات لمسافة 6 كيلومترات فازت إيموشي لاغي بالمركز الأول، تلتها لطيفة شتيلاوي في المركز الثاني، وحلت كومر اديلا في المركز الثالث، وفي فئة الناشئين تحت 17 سنة فاز عادل جيمي بالمركز الأول، تلاه ياسر إيهان في المركز الثاني، وحل ياسر اليماحي في المركز الثالث.

تعاون

وشارك في بطولة كرة قدم الصالات 16 فريقاً تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات، كما شارك في بطولة الكرة الطائرة 8 فرق، فيما تنافس المشاركون في سباق الجري ضمن 5 فئات هي: فئة المواطنين وفئة المواطنات وفئة المحترفين الرجال والمحترفات السيدات لمسافة 6 كيلومترات، والناشئين لمسافة 2 كيلومتر.

وتم خلال الدورة التي أقيمت في مدرسة الظهرة للبنات تنظيم فعاليات مصاحبة للأسر والأطفال تضمنت أنشطة رياضية ومسابقات ترفيهية، وأقيمت الدورة بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وشرطة دبي في حتا التي تتولى تأمين البطولة وانسيابية حضور الجمهور للمنافسات في إطار جهودها الدائمة لدعم البطولات الرياضية في مختلف مناطق دبي، ونادي حتا الرياضي، وبرعاية حتا كاياك الراعي الاستراتيجي للدورة ونزل حتا، والشعفار للاستثمار.

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