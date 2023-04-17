الوحدة بطل «كلاسيكو الأساطير»

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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توج الوحدة بكأس كلاسيكو الأساطير، بفوزه على العين 4 - 2، في المباراة الاستعراضية بملعب أكاديمية الوحدة، التي شهدت مشاركة العديد من نجوم الزمن الجميل، الذين حققوا العديد من الإنجازات، مثل بشير سعيد وياسر سالم وياسر مطر والحاي جمعة من الوحدة، ومعتز عبدالله ووليد سالم من العين.

وتفاعلت الجماهير مع هدفين للوحدة سجلهما بشير سعيد والأسطورة سالم خليفة «من ركلة جزاء»، شارك بالمباراة عدد كبير من نجوم «العنابي» السابقين، منهم عبدالله النوبي، أحمد خليل، أديب عبيد، عبدالرحيم جمعة، ماجد سالم، فهد الحوسني، توفيق عبدالرزاق، عادل مطر، سعيد خميس، سالم زايد، صالح المنهالي، عيسى سانتو، عبد الباسط محمد.

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