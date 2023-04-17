شباب الأهلي بطل كأس الناشئين تحت 17 سنة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

توج فريق شباب الأهلي تحت 17 سنة، بلقب بطولة كأس الناشئين لكرة القدم للموسم الجاري، عقب فوزه على فريق الوصل بركلات الترجيح 6 - 5، بالملعب الرئيس لاستاد ذا سيفنز بدبي، بعد انتهاء الزمن الأصلي للمباراة النهائية بالتعادل 2 - 2، وسجل هدفي شباب الأهلي، محمد جمعة المنصوري وغيث المشرخ، في الدقيقتين 23 و47، وأحرز للوصل، رامي محمود في الدقيقة 3 من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ومحمد موسى في الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وتأهل الفريقان إلى المباراة النهائية، بعد مشوار بدأ من دور الثمانية، شهد فوز شباب الأهلي، بقيادة مدربه محمد السيسي، على حتا 4 - 1، والوصل على الذيد 8 - 1، وفي الدور قبل النهائي، فاز شباب الأهلي على الشارقة 4 - 0، والوصل على العين 5 - 4 بركلات الترجيح، بعد نهاية وقت المباراة بالتعادل 1-1.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز