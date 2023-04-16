«الأبيض» مع الكويت وليبيا وجزر القمر في كأس العرب للشاطئية

المصدر: دبي-البيان

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أوقعت قرعة بطولة كأس العرب لكرة القدم الشاطئية، التي أجريت اليوم في العاصمة السعودية الرياض، منتخب الإمارات في المجموعة الثالثة مع منتخبات الكويت وليبيا وجزر القمر، وينظم الاتحاد العربي لكرة القدم البطولة في الفترة من 11 إلى 20 مايو المقبل، بمشاركة 12 منتخباً، وتستضيفها مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

ويفتتح «أبيض الشاطئية» مشواره في البطولة بمواجهة منتخب ليبيا يوم 12 مايو، ويلتقي منتخب جزر القمر 14 منه، ويختتم دور المجموعات بلقاء منتخب الكويت يوم 16 مايو.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة بالإضافة لأفضل منتخبين في المركز الثالث إلى الدور ربع النهائي المقرر إقامته يوم 18 مايو، فيما يقام الدور نصف النهائي يوم 19 مايو، والمباراة النهائية في اليوم التالي.

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