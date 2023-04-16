شباب الأهلي والشارقة ضمن أفضل 20 نادياً في آسيا

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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تواجد شباب الأهلي والشارقة، ضمن أفضل 20 نادياً في التصنيف الآسيوي لشهر مارس الماضي، والصادر من الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، حيث احتل «فرسان دبي» المركز 15 على مستوى القارة برصيد 73 نقطة، بينما جاء الشارقة في المرتبة 19 قبل الأخيرة برصيد 67 نقطة.

ولا يزال تشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي، محافظاً على صدارته للترتيب للشهر التاسع على التوالي برصيد 163.5 نقطة، ويليه الهلال السعودي، وأولسان هيونداي إف سي في المركزين الثاني والثالث برصيد 141 و115 نقطة بالترتيب.

وتضم القائمة من الأندية العربية كلاً من الشباب السعودي والدحيل القطري اللذين احتلا المركزين السادس والتاسع في القائمة.

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