يوسف الشامسي: «رمضانية السيوح» حققت شعبية كبيرة

المصدر: الشارقة - البيان

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شهدت البطولة الرمضانية لمجلس ضاحية السيوح الأولى لكرة القدم في نسختها الحالية والتي اختتمت أول من أمس، وتُعد الحدث الرياضي الأهم لمجلس الضاحية التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى، نجاحاً لافتاً ومشاركة متميزة وواسعة من قبل فرق مناطق وضواحي السيوح بمدينة الشارقة في إطار الفعاليات الرمضانية للمجلس والرامية إلى تشجيع الأهالي على ممارسة الرياضة في أجواء مفعمة بالإيجابية خلال الشهر الفضيل.

من جهته، هنأ يوسف عبيد حرمول الشامسي رئيس مجلس ضاحية السيوح، كافة الفرق الفائزة والمشاركة في البطولة الأولى لمجلس ضاحية السيوح لكرة القدم، مؤكداً أن البطولة اكتسبتها منذ الإعلان عنها وتنظيمها طيلة ليالي شهر رمضان الكريم فضلاً عن المستوى المتميز الذي ظهرت عليه المنافسة وخاصة أنها الحدث الرياضي الأهم والأبرز بل الأكبر، وأعرب عن شكره لشركة نسمة التي ساهمت في التعاون لإنجاح البطولة وخصصت ملاعبها لإقامة أحداث البطولة.

فعاليات

وكانت البطولة قد شهدت تصاعد وتيرة المنافسة بين الفرق المشاركة في أجواء البطولة الرمضانية والتي أقيمت على ملاعب شركة نسمة العقارية في إطار التعاون المشترك، لتنظيم فعاليات تستقطب الأسر بجميع أفرادها وتضمن أجواء مثالية في إقامة المباريات التي تواصلت طيلة شهر رمضان الكريم وحظيت بحضور جماهيري كبير.

وفي ختام البطولة، قام يوسف عبيد حرمول الشامسي رئيس المجلس وحارب محمد حارب الرميثي نائب الرئيس والأعضاء بتتويج الفرق الفائزة في البطولة، وأسفرت نتائج البطولة عن فوز فريق صقور السيوح المركز بالأول والميداليات الذهبية، فيما نال المركز الثاني فريق فخر السيوح والميداليات الفضية، وحل بالمركز الثالث فريق موج السيوح ونال الميداليات البرونزية.

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