عقوبات متوقعة على لاعبين من العين والوصل

المصدر: العين- البيان

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يتوقع أن تصدر لجنة الانضباط باتحاد الكرة عقوبات على عدد من لاعبي العين والوصل تتراوح ما بين الإيقاف والغرامة، بعد الأحداث التي شهدتها مباراة الفريقين باستاد هزاع بن زايد في إياب نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وشوهت القمة التي جمعت الفريقين، رغم الاجواء الرائعة التي أقيمت فيها.

وبدأت الأحداث بمناوشات بين اللاعبين تحولت إلى اشتباك في مشاهد بعيدة عن الروح الرياضية أفسدت الأجواء الرائعة قبل وأثناء المباراة، وانتقل التوتر إلى المدرجات حيث تبادل جمهور الفريقين اشتباك بالهتافات،وتنتظر لجنة الانضباط تقارير حكم ومراقب المباراة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية اشتباك عدد من لاعبي الفريقين، وقام حكم اللقاء بالركض من منتصف الملعب نحو لاعب العين خالد البلوشي وأشهر له البطاقة الحمراء وكان اللاعب دخل إلى الملعب واشتبك مع لاعب الوصل شانكالاي، فيما أكد اللاعب أنه كان ينوي الاحتفال مع زملائه بالتأهل.

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