استاد محمد بن زايد يستضيف نهائي الكأس الغالية 28 أبريل للمرة الأولى منذ 10 سنوات

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن اتحاد الكرة عن إقامة نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة بين الشارقة والعين في استاد محمد بن زايد يوم 28 الجاري. ونجح الفريقان في التأهل إلى اللعب على اللقب الغالي بعد تخطيهما عجمان والوصل، بالدور قبل النهائي، وسيكون النهائي المقبل الأول الذي يقام في ملعب استاد محمد بن زايد منذ 10 سنوات، وتحديداً منذ موسم 2012 - 2013.

حينما توج شباب الأهلي بطلاً للكأس الغالية، وأقيمت المباراة النهائية للنسخ التالية في استادي مدينة زايد الرياضية وهزاع بن زايد، ونسخة الموسم الماضي، والتي تم تأجيلها لتقام مطلع الموسم الجاري، في استاد هزاع بن زايد، مع العلم أنه تم إلغاء نهائي موسم 2019 - 2020، بسبب ظروف جائحة كورونا.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد كرة القدم، في حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن إقامة نهائي كأس رئيس الدولة في استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي ستزيده إثارة وجمالاً، وقال «نُبارك لفريقي العين والشارقة وصولهما إلى النهائي، الذي سيكون حدثاً رياضياً متميزاً بحضور الجماهير».

النهائي الرابع

الجدير بالذكر أن نهائي الموسم الحالي هو الرابع بين الشارقة والعين على الكأس الغالية، إذ كان اللقاء الأول في نهائي موسم 1978 - 1979، وفاز الشارقة 3 - 0 بركلات الترجيح من نقطة الجزاء بعد نهاية وقت المباراة بالتعادل 1-1، وفي نهائي موسم 1994 - 1995، فاز الشارقة 5 - 4 بركلات الترجيح بعد نهاية وقت المباراة بالتعادل السلبي، وفي نهائي موسم 2005 - 2006، فاز العين 2 - 1.

وتجدر الإشارة إلى أن الشارقة تأهل إلى المباراة النهائية للنسخة الحالية من الكأس الغالية المرة 11، بفوزه على عجمان 3-2، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب للمربع الذهبي، ويملك 9 ألقاب في تاريخ مشاركاته في البطولة، آخرها لقب الموسم الماضي، الذي توج به بعد الفوز على الوحدة 1 - 0 في المباراة النهائية.

بينما سيظهر العين في المباراة النهائية المرة 15، بعد تغلبه على الوصل 1 - 0، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب للدور نصف النهائي، ويحمل في رصيده 7 ألقاب، مع العلم أن شباب الأهلي يتصدر قائمة الأندية الأكثر فوزاً بالكأس برصيد 10 ألقاب.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز