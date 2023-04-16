30 ألف تذكرة لـ«سوبر» الزمالك والأهلي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أكد سهيل العريفي، مدير الفعاليات بمجلس أبوظبي الرياضي، في تصريحات تلفزيونية، بدء طرح التذاكر المخصصة لمباراة كأس السوبر المصري التي ستجمع فريقي الزمالك والأهلي باستاد محمد بن زايد، عبر إحدى المنصات الإلكترونية المخصصة لبيع التذاكر، ويصل عدد التذاكر إلى 30 ألف تذكرة، سيتم تقسيمها مناصفة بين جماهير الفريقين، ومن المقرر إقامة السوبر 5 مايو المقبل.

وسيتم عقد مؤتمر صحافي خلال الفترة المقبلة للكشف عن تفاصيل تنظيم الحدث، وترتيبات وصول الفريقين.

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