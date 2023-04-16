رابطة المحترفين تعلن مواعيد الجولتين 24 و25

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

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أعلنت رابطة المحترفين مواعيد مباريات الجولتين 24 و25 من دوري أدنوك للمحترفين، بينما لم تحدد بعد مواعيد مباريات الجولة 26، وسيتوقف ذلك على شكل المنافسة على درع الدوري، وصراع الهروب من الهبوط. ويلتقي باليوم الأول للجولة 24، يوم 23 الجاري، الشارقة مع اتحاد كلباء، وشباب الأهلي مع الوصل، وبني ياس مع العين.

وتستكمل الجولة في اليوم التالي بأربع مباريات، يلتقي خورفكان مع الوحدة، وعجمان مع الظفرة، ودبا مع النصر، والجزيرة مع البطائح.

وتنطلق مباريات الجولة 25، يوم 6 مايو المقبل بإقامة 3 مباريات في السادسة والربع مساءً «توقيت واحد»، ويلتقي الظفرة مع الجزيرة، والشارقة مع دبا، والبطائح مع النصر، بينما يلعب عجمان مع الوحدة في التاسعة مساءً. وتستكمل الجولة في اليوم التالي ويلعب اتحاد كلباء مع خورفكان، والوصل مع العين، وبني ياس مع شباب الأهلي.

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