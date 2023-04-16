«بلاك فون» بطل سباعيات رمضانية نادي الإمارات

المصدر: رأس الخيمة - وام

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أكد الشيخ ارحمه بن سعود بن خالد القاسمي مدير مكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة في حضوره حفل ختام بطولة نادي الإمارات الرمضانية لكرة القدم أن البطولة تعدّ متنفساً للشباب الرياضيين في الإمارة، وأن الدورات الرمضانية بيئة رياضية ملائمة للشباب لممارسة هواياتهم وتنمية مهاراتهم وقضاء أوقات فراغهم، موضحاً أن الرياضة بالأساس تعد تجمعاً خصباً يلتقي فيه هؤلاء الشباب في أمسيات رياضية رمضانية وسط أجواء تنافسية متميزة.

حضر الختام يوسف عبدالله البطران رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات وعبدالله إبراهيم الطويل نائب رئيس مجلس إدارة شركة نادي الإمارات رئيس اللجنة المنظمة للبطولة ومنصور حسين إبراهيم وجمال أحمد القرصي عضوا مجلس الإدارة إلى جانب حضور عدد من مسؤولي الدوائر المحلية بالإمارة والشخصيات المجتمعية.

وتوج بلاك فون بلقب النسخة الأولى من بطولة نادي الإمارات الرمضانية لسباعيات كرة القدم بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق فالاهالا فاييكنغ برباعية نظيفة وقدم الفريقان أداءً رائعاً ومنافسة شريفة على مدار البطولة.

وحصل اللاعب نبيل الداوودي من فريق بلاك فون على جائزة هداف البطولة برصيد 12 هدفاً كما تم تكريم إدارة فريق ابن درويش الفريق المثالي للبطولة. وقام راعي الحفل الشيخ ارحمة القاسمي بتكريم الجهات والشركات المتعاونة والداعمة.

من جانبه، قال يوسف البطران إن بطولة نادي الإمارات تعد ملتقى رياضياً يحفز الشباب على ممارسة الرياضة ويعزز روح الانتماء والعطاء في المجتمع وحظيت البطولة بشعبية رائعة في أوساط عشاق رياضة كرة القدم.

وأشاد باللجنة المنظمة للبطولة برئاسة عبدالله الطويل ورياض نعيم خالد مدير البطولة وجميع الأعضاء للتنظيم المتميز التي ظهرت عليه البطولة وأيضاً بالمستويات القوية للفرق المشاركة، والتي أسهمت بدورها في رفع المستوى الفنّي والمُنافسة من بداية البطولة وحتى نهايتها.

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