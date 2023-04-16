كوزمين: عجمان لا يقل عن العين والجزيرة

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

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أشاد أولاريو كوزمين، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الشارقة بفريق عجمان، في مواجهة الفريقين أول من أمس التي تأهل منها الشارقة لنهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة للمرة الـ 11 في تاريخه بحثاً عن اللقب العاشر في البطولة الأغلى التي أحرز الشارقة آخر ألقابها العام الماضي. معترفاً:

كنا متوقعين مباراةً من هذا النوع، فهو فريقٌ شديد الخطورة، ومتميزٌ في طريقة لعبه أسوةً بالفرق المنافسة مثل العين والجزيرة ويمتلك عجمان 4 لاعبين في الخط الأمامي يستطيعون تصعيب مهمة أي خط دفاع في الدولة.

وأضاف: «بدأنا اللقاء بشكل بالغ السوء، وكنا مرتبكين بعض الشيء ومتوترين ودفعنا الثمن، وعوقبنا باستقبال هدفٍ قبل انتهاء الشوط الأول». وأكمل: «استطعنا موازنة الأمور بعد ذلك، ودخل لاعبونا الشوط الثاني وأدوا بطريقة إيجابية، وحصلنا على العديد من الفرص التي سجلنا إحداها».

تبرير

برر كوزمين، قراره بالإبقاء على كايو لوكاس وجورج دجانيني على دكة البدلاء وقال، «دار لغطٌ كثيرٌ عن مشاركة دجانيني وفيرنانديز، ولكن في الواقع، تدرب اللاعبان ليومين فقط على خلفية الإصابات التي عانيا منها».

ولفت المدرب الروماني إلى أن دجانيني اضطر إلى السفر أيضاً بسبب حالة وفاة في عائلته، وأوضح، «ربما لو بدأت بهما لاضطررت إلى استبدالهما في وقتٍ لاحقٍ من المباراة، كان يجب أن أكون شديد الانتباه لعدد دقائق مشاركتهما، خصوصاً مع احتمالية خوض شوطين إضافيين».

ونزل كايو بديلاً في الدقيقة الـ 46 مع انطلاقة الشوط الثاني وكان عجمان متقدماً بهدف وليد أزارو، وتبعه دجانيني في الدقيقة الـ 63، واستطاع اللاعبان صناعة الفارق، لا سيما دجانيني، والذي خطف هدف التعادل في الدقيقة الـ 108 من الشوط الإضافي الثاني، وكان التعادل كافياً للشارقة لضمان التأهل إلى النهائي، حيث تفوق الشارقة بنتيجة 2-1 «ذهاباً».

وهنأ كوزمين فريقه على بلوغ النهائي للمرة الثانية على التوالي.

سيطرة

أكد غوران توفغجيدزيتش، المدير الفني لعجمان، أن «البرتقالي» سيطرعلى الـ 45 دقيقة الأولى، وقال: حافظنا على اندفاعية عالية، ورتم عال وشرس، تحكمنا بالمباراة، ولعبنا بشكل ذكي في الكرات الثنائية.

وواصل قائلاً: حافظنا على أسلوب جيد في الشوط الثاني، وحاولنا أن نكون أكثر خطورةً في الهجمات المرتدة، إلا أننا فقدنا بعض الكرات، أصبح الاستحواذ للشارقة، وكايو فيرنانديز وجورج دجانيني، وهما لاعبان يمتلكان مهارات فردية على مستوى عالٍ، شكلا خطورةً بالغةً علينا.

أثار أحد القرارات التحكيمية استياء غوران فبعد مباراة الذهاب، والتي انتهت بتفوق الشارقة بنتيجة 2 - 1، كان عجمان احتج على القرارات التحكيمية في المواجهة التي أدارها سلطان عبد الرزاق، وأدار المونديالي محمد عبد الله حسن موقعة الإياب، والتي أسفرت عن تعادل الفريقين 1-1، ليتأهل الشارقة إلى المباراة النهائية.

وسُئل غوران عن البطاقة الصفراء التي أُشهرت في وجهه، الأمر الذي يعد حدثاً نادراً له على مدار مسيرته في الملاعب الإماراتية، وقال: «ليس لدي تعليقٌ، أنا مدربٌ لا يحب التحدث عن التحكيم عموماً، وليست تلك وظيفتي».

واستدرك قائلاً «لم أفهم قرار حكم الفيديو المساعد«VAR»، شاهدت ركلة جزاء لصالح لاعبنا فراس بالعربي، إذ كان ثمة دفع واضح وصريح ضده، لم أفهم لماذا لم تُحتسب له ركلة جزاء».

قوة

واعترف غوران بقوة الشارقة وقال: من الصعب مجاراة الشارقة على مدار 90 دقيقة، ثم 30 دقيقة من الوقت الإضافي، وعموما كنا نستحق التأهل إلى النهائي، وكذلك الشارقة.

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