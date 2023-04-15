المصدر: (مانشستر - أ ف ب)

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تأهل العين والشارقة إلى نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم، بعد أن نجحا أمس في تخطي الوصل وعجمان على التوالي مع نهاية مباراتي إياب الدور نصف النهائي.

سجل أريك جورجينس، هدفاً للعين في الدقيقة 24 ليقود فريقه للفوز على الوصل 1 - 0 مساء أمس على ملعب استاد هزاع بن زايد، وكان لقاء الذهاب على ملعب الوصل قد انتهى بالتعادل السلبي.

وشهدت المباراة أثناء سيرها حالتي طرد كانت الأولى لحارس العين خالد عيسى في الدقيقة 30، والثانية للاعب الوصل جمال الدين بن العمري، وبعد انتهاء اللقاء ذهب الحكم ليمنح لاعب العين خالد البلوشي على دكة الاحتياطي بطاقة حمراء هو الآخر، وهذه هي المرة الخامسة عشرة التي يصل فيها العين لنهائي البطولة الغالية بعد 14 مرة سابقة حقق خلالها اللقب 7 والوصيف 7.

وضرب الشارقة موعداً مع العين في نهائي كأس رئيس الدولة بتعادله مع مستضيفه عجمان 1-1، بعد مباراة ماراثونية مثيرة امتدت للوقت الإضافي.

تقدم عجمان في وقتها الأصلي بهدف ونجح الشارقة في التعديل في الشوط الإضافي الثاني، واستفاد الشارقة من فوزه في ملعبه 2 - 1.

بدأت المباراة بضغط هجومي لعجمان ولاحت أول هجمة حقيقية «ق 8» عندما كاد شاهين عبد الرحمن يسجل بالخطأ في مرماه محاولاً إبعاد الكرة من وليد أزارو وخرجت الكرة إلى ركنية، وبدأ أول تهديد للشارقة على مرمى عجمان في الدقيقة 27 بتسديدة من عثمان كمارا استلمها الحارس علي الحوسني.

وبعدها تصدى علي الحوسني لثاني محاولات الشارقة من تسديدة الكاسير ثم هجمة أخرى للشارقة عن طريق خالد الظنحاني لكنه سدد خارج المرمى ومحاولة أخرى من عجمان «ق 40» من برستيج ارتكب معه شاهين مخالفة على رأس الصندوق نفذها بلال يوسف وانقذها عادل الحوسني.

واستمر الضغط الهجومي لـ«البرتقالي» حتى ترجمه وليد ازارو بتسجيل هذه السبق في الدقيقة الأولى للوقت البديل «1+45» بلعبة رأسية من تمريرة فراس بالعربي لينتهي الشوط بتقدم أصحاب الأرض بهدف.

فرص

لاحت فرصة التعديل مبكراً للشارقة للبديل كايو لوكاس بداية الشوط الثاني، وفي الدقيقة 55 القائم يحرم عجمان من تسجيل هدف ثانٍ عن طريق المدافع ميرال من عكسية وليد ازارو ثم فرصة أخرى لعجمان «ق 60» من تسديدة قوية لفراس بالعربي استلمها عادل الحوسني على مرتين بصعوبة وعزز كوزمين قوة الشارقة الهجومية بدخول دجانيني بدلاً من الكاسير «ق 63» .

وضاعت فرصة أخرى لعجمان من تسديدة وليد ازارو حولها عثمان كمارا إلى ركنية، ثم هجمة جديدة لعجمان عن طريق فراس بالعربي سقط على إثرها داخل الصندوق نتيجة احتكاك مع مانولاس «ق 75».

وطالب لاعبو عجمان بركلة جزاء وخرج بعدها مانولاس مصاباً وحل مكانه عبدالله غانم، وانتهى الوقت الأصلي بتقدم عجمان 1 - 0، لتذهب المباراة للوقت الإضافي الذي شهد شوطه الأول وصول دجانيني مرمى عجمان.

ولكنه كان في وضع تسلل، وفي الشوط الإضافي الثاني عاد دجانيني ليسجل هدف التعادل «ق 109» وقبل 3 دقائق من النهاية غادر مدافع عجمان عبدالله صالح بالبطاقة الحمراء بعد نيله الإنذار الثاني نتيجة مخالفة مع كايو لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.

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