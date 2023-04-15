الوحدة يبدأ مفاوضات التجديد لتيغالي و«كلاسيكو الأساطير» اليوم

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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بدأت إدارة نادي الوحدة مفاوضات تجديد عقد الهداف التاريخي للعنابي، سيباستيان تيغالي «38 عاماً، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

وأكد مصدر مقرب من تيغالي أن الحديث بين النادي واللاعب حول تجديد العقد بدأ بالفعل في ظل رغبة متبادلة في استمرار اللاعب، الذي يحتل مكانة خاصة لدى«أصحاب السعادة» وهو الهداف التاريخي للنادي وأسطورة من أساطيره، وثاني هدافي الدوري على مر تاريخه بعد علي مبخوت، مشيراً إلى أن ما تردد عن توقيع اللاعب للجزيرة في الموسم المقبل غير صحيح.

ودخل تيغالي المرحلة الأخيرة من التأهيل من إصابته الأخيرة ، تمهيداً للانضمام لتدريبات الفريق.استعراضية

من ناحية أخرى يستضيف ملعب أكاديمية نادي الوحدة في الحادية عشرة مساء اليوم، مباراة استعراضية تجمع أساطير الوحدة والعين، بمشاركة العديد من نجوم الفريقين، الذين سبق أن حققوا العديد من البطولات خلال مسيرتهم.

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