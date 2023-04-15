الصلح بين أمير خان وجوشوا في دبي

المصدر: (دبي- إيهاب زهدي)

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شهدت دبي، مصالحة بين الملاكمين البريطانيين أنتوني جوشوا وأمير خان، حيث ظهرا في لقطة معاً أثناء إجازتهما في دبي، وقاما بمشاركة اللقطة على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهما وقاما بفتح صفحة جديدة من الصداقة.

وكان الخلاف بين الملاكمين وقع عام 2017، ولم يلتق الملاكمان طوال السنوات الست الماضية، قبل أن تجمع بينهما دبي، حيث تم مؤخراً توضيح الأمور وتصفية النفوس والأمور العالقة بينهما. وأوضحت صحيفة «ديلي ميل» الإنجليزية، أن أمير خان تم إيقافه مؤخراً عن الملاكمة لمدة عامين، بعد فشله في اختبار المنشطات في أعقاب هزيمته أمام كيل بروك العام الماضي، وذلك على الرغم من إعلان اللاعب الاعتزال.

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