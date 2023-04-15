الجزيرة الأكثر استفادة من اللاعبين تحت 20 سنة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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تصدّر الجزيرة قائمة أكثر الأندية استفادة من مشاركة لاعبين لم يتجاوزوا 20 عاماً في مباريات دوري المحترفين الإماراتي خلال الفترة من 1 أبريل 2018، إلى 31 مارس 2023، بمشاركته بـ21 لاعباً في 6 % من دقائق اللعب في 120 مباراة، وذلك حسب إحصائية للمرصد العالمي لأرقام وإحصائيات كرة القدم، حول النسب المئوية للدقائق التي لعبها لاعبون من هذه الفئة في مباريات الدوري المحلي، والتي لعبت على مدى السنوات الخمس الماضية من قبل 1168 نادياً في 76 دورياً حول العالم، وتصدر القائمة العالمية نادي نوردسجيلاند بنسبة مشاركة 37 % من دقائق مبارياته، فيما يتصدر بوروسيا دورتموند الألماني، أندية الدوريات الخمسة الكبار.

ترتيب

وجاء اتحاد كلباء في المركز الثاني، بمشاركة 9 لاعبين بنسبة 5.2 % من دقائق 117 مباراة، وتلاه شباب الأهلي، بمشاركة 12 لاعباً بنسبة 4.5 % من دقائق 120 مباراة، والوصل بمشاركة 20 لاعباً بنسبة 4.2 % دقيقة من 120 مباراة، والوصل بمشاركة 15 لاعباً بنسبة 4 % من دقائق 120 مباراة، والعين بمشاركة 13 لاعباً بنسبة 3.2 % من دقائق 120 مباراة، ثم شارك الظفرة بـ9 لاعبين بنسبة 3 % في دقائق 120 مباراة، وخورفكان بـ4 لاعبين بنسبة 2.9 % من دقائق 91 مباراة، وعجمان بمشاركة 4 لاعبين بنسبة 2.5 % دقيقة من 120 مباراة، والنصر بمشاركة 8 لاعبين بنسبة 2.4 % دقيقة من 120 مباراة، وبني ياس بمشاركة 6 لاعبين بنسبة 1.6 % دقيقة في 117 مباراة، وأخيراً الشارقة بمشاركة 5 لاعبين بنسبة 1.6 % من دقائق 120 مباراة للفريق في دوري المحترفين.

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