هاني الزبيدي: علي خصيف نموذج للعمل الإنساني

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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ثمّن هاني الزبيدي الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»، الدور الذي يقوم به علي خصيف حارس مرمى منتخبنا الوطني ونادي الجزيرة في العمل الإنساني وخدمة المجتمع، ذاكراً أن خصيف يعتبر قدوة ونموذجاً طيباً للاعب النجم الذي يوظف نجوميته لمساعدة الآخرين، سواء معنوياً أو مادياً.

وأبان الزبيدي أن علي خصيف الذي يشغل منصب سفير المؤسسة للنوايا الحسنة، يمنح المؤسسة الكثير من وقته لتقديم الخدمات الإنسانية وأضاف: لم يسبق أن طرقنا بابه وردنا خائبين رغم التزاماته مع المنتخب ونادي الجزيرة لكنه يحرص على المشاركة ويقدم التبرعات المالية ويستقطب الدعم من ناديه وأصدقائه وزملائه. Vوقال هاني الزبيدي إنه لا يستغرب مثل هذه المواقف من خصيف.

وأشار الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية» إلى التجاوب الكبير من قبل نادي الجزيرة في مبادرات المؤسسة ومشاركته في العديد من الفعاليات، ذاكراً أن الجزيرة يعتبر الأكثر تجاوباً معهم في تحقيق أمنيات الأطفال وغيرها من المشاريع الإنسانية، وأضاف:

بكل أمانة كل الأندية في الدولة لا ترفض التعاون في أي جوانب إنسانية لكننا لم نتواصل مع الأندية لأن أمنيات الأطفال الرياضية قليلة في الوسط المحلي ووجود علي خصيف معنا في المؤسسة ساهم في مشاركة نادي الجزيرة باعتبار أنه جزء منه.

مقابلات عالمية

وكشف هاني الزبيدي أن المؤسسة التي تهتم بتحقيق الأمنيات ترتب حالياً لمقابلات مهمة لعدد من الأطفال مع نجوم عالميين، مبيناً أن أحد الأطفال المرضى طلب مقابلة كريتسيانو رونالدو، ذاكراً أنها أمنية خاصة له، وأكد الزبيدي أن الاتصالات قطعت شوطاً بعيداً لترتيب المقابلة في الوقت القريب.

وأشار الزبيدي أيضاً إلى ترتيب مقابلة لأحد الأطفال في ليفربول مع النجم العالمي محمد صلاح، وعدد من المقابلات الرياضية الأخرى التي تعمل المؤسسة على تحقيقها في القريب العاجل.

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