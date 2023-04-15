منذر علي: المفاجآت واردة قبل ختام الدوري

المصدر: دبي - علي الظاهري

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أكد منذر علي لاعب منتخبنا الوطني والوصل سابقاً، أن ملامح مسابقة دوري أدنوك للمحترفين تبدو أكثر وضوحاً بعد الوصول إلى مشارف الجولة 23 للبطولة.

حيث يتصدر المشهد فريق شباب الأهلي الأقرب إلى معانقة اللقب، إلا أن المفاجآت واردة في الجولات الختامية، خصوصاً في حال تهيأت الظروف لفريق العين وخدمته النتائج، مشيراً إلى أنه لا شيء مستحيلاً في عالم كرة القدم، لكن قياساً بمستوى الأداء والنتائج فإن فرص شباب الأهلي تبدو أفضل، وحظوظه أقوى من الآخرين.

وأضاف منذر علي لـ«البيان»، إن بعض الفرق عندما تتصدر قد تتراجع في رحلة الأمتار الأخيرة لكن شباب الأهلي في قمة مستواه حالياً عطفاً على ما يقدمه في المباريات الأخيرة، لا سيما وأن تركيزه الكلي ينصب حالياً على بطولة واحدة.

واستطرد: استطاع العين الوصيف مطاردة الصدارة رغم انطلاقته غير الموفقة في بداية الموسم التي جعلته يتراجع إلى المركز الثامن قبل أن يعود إلى السباق من جديد لانتزاع الصدارة لفترة مؤقتة ثم فقدانها بسبب عدم جاهزيته ذهنياً للمنافسة، إلا أن النتائج خدمته في مرحلة من المراحل واستغل الفرصة للعودة إلى الواجهة وهذه هي حال الأندية الأبطال.

فلسفة مدرب

وأشار منذر علي إلى أن لاعبي شباب الأهلي استوعبوا بصورة أكبر فكر وفلسفة المدرب البرتغالي جارديم خلال الفترة الأخيرة بالمقارنة ببداية الموسم، وأصبح الفريق أكثر تجانساً في مختلف خطوط اللعب مما قاده لتهديد مرمى المنافسين وتشكيل الخطورة لتسجيل الأهداف من عدة لاعبين.

وعن ما قدمه فريق الوصل، قال منذر علي إن مستوى «الإمبراطور» في الموسم الحالي يعتبر أفضل من المواسم الأخيرة حتى الآن قياساً بالإمكانيات لديه بعد وصوله إلى قمة جدول الترتيب في بدايات الموسم وإن كانت بصورة مؤقتة إلى جانب المنافسة على الصدارة حتى فترة قريبة قبل أن يتراجع نتيجة أسباب فنية وعدم وجود الدكة القوية لدعم الفريق بالصورة المثالية.

موضحاً أن الوصل افتقد قدرة المواصلة على المنافسة أو المحافظة على الصدارة، خصوصاً وأن الخيارات تبدو محدودة على دكة البدلاء لكن الأهم إنهاء الموسم في المربع الذهبي.

تقلبات الدوري

ولفت إلى أن بطولة الدوري شهدت عدة تقلبات منها عودة النصر إلى سكة الانتصارات بعد الصحوة المتأخرة وتداركه للموقف بعيداً عن دوامة الهبوط.

مشيراً إلى أن الإثارة هذا الموسم تعتبر أقوى من المواسم السابقة رغم أن مستوى بعض الفرق تراجع في الموسم الحالي، لا سيما الأندية المنافسة على اللقب في المواسم الماضية مما ممهد الطريق لاقتراب العديد من القمة والمنافسة على الصدارة مع الأخذ في الاعتبار أنه في المقابل أثبتت بعض الفرق تطورها.

مشاركة استثنائية

وأشاد منذر علي بالمشاركة الاستثنائية لفريق عجمان هذا الموسم سواء على مستوى الدوري بعد وصوله إلى 38 نقطة حتى الجولة 22 والاقتراب من إنهاء البطولة بحصاد غير مسبوق من النقاط في تاريخ مشاركاته بدوري المحترفين، إضافة إلى إمكانية تحقيق أفضل مركز في ختام الدوري، إضافة إلى وصوله لنصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم.

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