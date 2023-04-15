تألق تحكيمي في الأمتار الأخيرة من الدوري

المصدر: دبي - البيان

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قدم قضاة الملاعب مستوى طيباً خلال منافسات الجولة 22 من دوري أدنوك، وخلت المباريات من الأخطاء التحكيمية المؤثرة، وظهر أكثر من حكم بمستوى جيد، مثل يوسف الجسمي، الذي أدار لقاء الجزيرة مع النصر، وعادل النقبي، الذي أدار مباراة عجمان مع الوصل، وأحمد سالم، الذي أدار مباراة الوحدة مع عجمان.

وهذا التميز في الأداء يمنح المسابقة المزيد من المتعة الكروية ومنح كل فريق حقه، خصوصاً أن الفرق تسير في طريق المحطات الأخيرة فلم يعد متبق من الوصول للنهاية سوى 4 جولات.

وشهدت الجولة 22 تعاوناً جيداً بين حكام الساحة وزملائهم في تقنية الفيديو «VAR»، حيث تدخلت التقنية في عدد من الحالات بشكل إيجابي.

كما حدث في مباراة الجزيرة مع النصر، حيث احتسب حكم الفيديو ركلتي جزاء للجزيرة نتيجة لمس مدافعي النصر للكرة داخل المنطقة وهما من الحالات الدقيقة، وجاء التدخل إيجابياً، كما تدخل حكم الفيديو في مباراة بني ياس مع كلباء بإلغاء هدف لصالح كلباء نتيجة تسلل، رغم احتساب الحكم المساعد للهدف.

استثناء

الاستثناء الوحيد للتعاون الجيد بين حكم الساحة وزميله في تقنية الفيديو جاء في مباراة شباب الأهلي مع البطائح.

حيث احتسب الحكم خطأ خارج منطقة الجزاء وقراراه صحيح، ولكن حكم الفيديو تدخل بشكل سلبي واحتسب الخطأ داخل المنطقة باحتساب ركلة جزاء أسفر عنها الهدف الأول لشباب الأهلي، وفي المباراة نفسها تدخل لاعب البطائح أناتول بشكل متهور على الحارس ماجد ناصر مما عرضه لإصابة أدت لنقله للمستشفى، وكان يجب منح اللاعب بطاقة حمراء بدلاً من الصفراء.

حالات تحكيمية

* طالب الجزيرة بركلة جزاء في مباراته أمام النصر ولكن لمس المدافع لم يكن متعمداً.

* وفق الحكم نواف الزيودي في عدم الانسياق لرغبة لاعبي بني ياس باحتساب ركلة جزاء لصالحهم في مباراتهم أمام كلباء لأن اللعبة لا تستحق.

* طالب خورفكان بركلة جزاء في مباراته أمام العين ولكن اللعبة لا ترتقي لقرار الركلة.

* وفق الحكم عادل النقبي في احتساب ركلة جزاء صحيحة لصالح عجمان رغم دقة اللعبة.

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