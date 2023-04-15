يوسف عزير: «الفرسان» يقترب من النجمة الثامنة

المصدر: دبي - العوضي النمر

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أكد يوسف عزير لاعب المنتخب الوطني ونادي الشباب الأسبق والمحلل الكروي، أن تتويج نادي شباب الأهلي بدرع دوري أدنوك للموسم الحالي أصبح مسألة وقت، بعد أن حافظ الفريق على صدارته لقمة المسابقة بالفوز المستحق على البطائح بثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة 22.

وارتفاع رصيده إلى 49 نقطة، بفارق خمس نقاط عن العين صاحب المركز الثاني، ليقطع الفريق خطوة جديدة نحو التتويج باللقب للمرة الثامنة في تاريخه،.

حيث يتبع الفريق سياسة «اخدم نفسك بنفسك»، ولديه مدرب قدير هو البرتغالي ليوناردو جارديم، يحسن استغلال قدرات وإمكانات لاعبيه، ويقود منظومة العمل باحترافية وخطط متنوعة، ما يصعّب من مهمة منافسيه، وأداء الفريق ونتائجه ترشحه بقوة للنجمة الثامنة.

تفوق

وأضاف يوسف عزير: إن العين يرفض التنازل عن اللقب، بعد التفوق على خورفكان ليبقي على فارق النقاط الخمس، وهو متحفز ومتمسك بالأمل حتى الجولات الأخيرة كون الفريق يعتبر مكتمل الصفوف، ولكن مباراته أمام النصر حدت كثيراً من انطلاقته نحو اللقب.

كوزمين والشارقة

وأشار يوسف عزير إلى أن الشارقة الذي حقق الفوز على الظفرة بهدف، وقلص الفارق لسبع نقاط بينه وشباب الأهلي، يسعى لمواصلة الفوز في المباريات المتبقية في الجوالة المقبلة.

ومنطقياً فإن هذا الفريق من حقه الفوز ببطولة الدوري بجدارة بعد أن استقدم لاعبين كباراً من أصحاب الخبرة، وهو شبه مكتمل الصفوف، ولكن للأسف المدرب الروماني كوزمين لم يحسن توظيف قدرات وإمكانات لاعبيه، مما جعله يفقد نقاطاً عدة خصوصاً على ملعبه ووسط جمهوره،مفرطاً في المنافسة القوية وهو أحد أهم أسباب ابتعاد الفريق عن الصدارة.

نزيف

وأضاف: لم أتوقع أن يسقط الوصل في المراحل الأخيرة من الدوري بهذا الشكل، في تراجع غير مبرر للفريق الذي فقد 10 نقاط قللت من فرص منافسته على الدرع ، وهذا يعود لضعف دكة الاحتياط، وعدم وجود اللاعب البديل الذي يصنع الفارق.

إضافة إلى قلة خبرة لاعبيه، والفردية التي تظهر على أداء بعض لاعبيه خصوصاً علي صالح، ولم يحسن الأرجنتيني خوان بيتزي التعامل الجيد في مباراة عجمان، فلقي الفريق خسارة ثقيلة. وبالنسبة للجزيرة فلديه هجوم متميز وأسلوب لعب جيد.

ولكنه يلعب بطريقة مفتوحة، رغم أن دفاعه ليس بقوه هجومه، مما ينتج عنه مساحات كبيرة وثغرات يحسن المنافسون استغلالها بتحقيق نتائج إيجابية أمام الفريق،ويمكن القول أن دفاع الجزيرة يحرج هجومه والأمر نفسه ينطبق على الوحدة الذي لديه ثغرات عدة وضعف بالدفاع وفرط في نقاط عدة على ملعبه ووسط جمهوره أفقدته فرصة المنافسة بقوة على اللقب.

فارس الدوري

وأشار يوسف عزير إلى أن فريق عجمان يعتبر فارس المسابقة هذا الموسم، ووصل للنقطة 38 للمرة الأولى في تاريخه بدوري المحترفين عقب الفوز على الوصل برباعية، ولا يزال أمامه 4 جولات لتسجيل المزيد من النقاط، ولو استمر الفريق بالمستوى نفسه وتوافرت له عوامل الاستقرار الإداري والفني وتوفير احتياط قادر على صنع الفارق سيكون له شأن خلال الموسم المقبل.

غزارة تهديفية

وعن الغزارة التهديفية التي شهدتها الجولة 22 يقول يوسف عزير إنها ناتجة عن الرغبة القوية لدى فرق القمة في تحقيق الفوز، وانتعاش حظوظها في المنافسة، لذلك زاد اهتمامهم بالناحية الهجومية، ولذلك شاهدنا سعي المنظومة الدفاعية للتصدي للقوة الهجومية التي تفوقت رغم الحرص الدفاعي.

صراع القاع

وأكد يوسف عزير أن صراع النجاة من الهبوط لدوري الدرجة الأولى، حسم بنسبة 50 %، بعد أن هبط الظفرة رسمياً إلى «الهواة» حيث تجمد رصيده عند 8 نقاط ، وفي المقابل يتمسك فريق دبا بالبقاء، بعد أن قدم نتائج طيبة في الجولات الأخيرة وتعادل مع الوحدة بهدف، وأصبح الفرق بينه والبطائح 6 نقاط، وستكون مباراتهما في الجولة المقبلة مصيرية.

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