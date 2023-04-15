حسن إسماعيل: الضغط النفسي وراء إصابة الحراس

المصدر: دبي- العوضي النمر

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أكد حسن إسماعيل المشرف الفني على قطاع حراس المرمى في نادي الشارقة، أن تعدد إصابات الحراس خلال الجولة 22 لدوري أدنوك، يعود إلى الضغط النفسي الكبير الذي يتعرضون له خلال المباريات نتيجة قوة المنافسة على القمة.

حيث يعتبر الحراس قادة منظومة العمل الدفاعي بالفريق، وأي خطأ يثمر عن أهداف يتحمله أفراد هذه المنظومة، خاصة الحراس، لذلك تعرض ماجد ناصر وعلي الحوسني للإصابة، وكلاهما من أفضل الحراس خلال الجولة 22.

تحرر الفرق

وعن سبب زيادة عدد الأهداف بالجولة، قال حسن إسماعيل: تعدد الأهداف يعود إلى تحرر بعض الفرق من الضغوط، وبالتالي أصبحت بعض الفرق تلعب دون تحفظ دفاعي كما كان يحدث في الجولات الماضية، إضافة إلى ضعف المنظومة الدفاعية وتعدد الأخطاء الفردية لعدد من لاعبي الدفاع ومن خلفهم الحراس في بعض الفرق.

أداء متواضع

وأضاف خلو الجولة من مباريات «الديربي» جعل الأداء الفني يخرج دون المستوى، كما أن بعض الفرق فقدت الأمل في المنافسة على القمة فجاء أداؤها متواضعاً مما أدى إلى تعدد الأهداف التي تدخل مرماها، مع تعدد أخطاء بعض الحراس، وضعف الرقابة داخل منطقة الجزاء، ما ولد ثغرات دفاعية، وتعدد الأخطاء التي نجم عنها ركلات الجزاء وأحسن المهاجمون استغلالها وتسجيل أهداف لفرقهم.

كرات عرضية

وطالب حسن إسماعيل،مدربي حراس المرمي ضرورة التأكيد على سيطرة الحراس على منطقة الجزاء من خلال الخروج في توقيت سليم، وحسن التعامل مع الكرات العرضية، والتي تسبب إزعاجاً للمدافعين وحراس المرمى، ومنها تأتي معظم الأهداف.

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