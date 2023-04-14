بفوز مثير على الوصل..العين إلى نهائي كأس الرئيس الدولة

المصدر: العين-طلحة عبد الله تصوير سيف الكعبي

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صعد العين لنهائي كأس رئيس الدولة بعد فوزه المثير على ضيفه الوصل بهدف دون رد سجله اللاعب أريك في الدقيقة 24، وشهدت المباراة حالتى طرد كانت الأولى لحارس العين خالد عيسى في الدقيقة 30 والثانية للاعب الوصل جمال الدين بن العمري في الدقيقة 85، وسيقابل العين في النهائي الفائز من مباراة الشارقة وعجمان، وهذه هي المرة الخامسة عشر التي يصل فيها العين لنهائي البطولة الغالية بعد 14 مرة سابقة حقق خلالها اللقب 7 والوصيف 7 .

ظهور مثالي

ظهر العين بصورة مثالية وضغط بقوة منذ البداية لتضيع له أكثر من فرصة خطيرة من تحت أقدام يارمولينكو، ورحيمي، ولابا كودجو، وبالمقابل كان التهديد الأول للوصول بعد مرور 18 دقيقة عندما وصلت الكرة لعلي صالح الذي أطاح بالكرة فوق العارضة.

هدف وطرد

بحلول الدقيقة 24 أثمرت جهود العين عن الهدف الأول والذي سجله أريك مستفيدا من كرة أمام المرمى سددها مباشرة بيساره في الشباك، غير أن فرحة جماهير العين بالهدف لم تدم سوى دقائق معدودة إذ منى فريقها بضربة موجعة عندما أشهر الحكم البطاقة الحمراء للحارس خالد عيسى، الذي لمس الكرة بيده خارج منطقة الجزاء بعد مرور نصف الساعة، وبعشرة لاعبين حافظ العين على تقدمه بهدف نظيف حتى نهاية الشوط الأول.

الشوط الثاني

اندفع لاعبو الوصل للهجوم في محاولة لاستغلال النقص العددي للعين الذي إضطر للتراجع والاعتماد على الهجمات المرتدة، بينما تألق الحارس البديل محمد بوسندة وانقذ مرماه من محاولات خطيرة للوصل أبرزها تسديدة هزاع سالم من مسافة قريبة، وأخرى اضاعها شنكالاي برعونة وهو في مواجهة المرمى، وثالثة اصطدمت بالعارضة وواصلت طريقها لخارج الملعب.

إثارة

وشهدت المباراة اثارة بالغة في الدقائق الخمس الأخيرة عندما الغى الحكم هدفا للعين سجله البديل بلاسيوس بعد العودة لتقنية الفيديو، وقبل ذلك كان قد اشهر البطاقة الحمراء للاعب الوصل جمال الدين بن العمري، وحافظ العين على تقدمه ومضى ليفوز بهدف دون رد.

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