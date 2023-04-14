الشارقة يضرب موعداً مع العين في نهائي كأس رئيس الدولة

المصدر: عجمان-ياسر قاسم،تصوير-سالم خميس

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ضرب الشارقة موعداً مع العين في نهائي كأس رئيس الدولة بتعادله مع مستضيفه عجمان 1-1، بعد مباراة ماراثونية مثيرة امتدت للوقت الإضافي، تقدم عجمان في وقتها الأصلي بهدف ونجح الشارقة في التعديل في الشوط الإضافي الثاني، واستفاد الشارقة من فوزه في ملعبه 2-1.

بدأت المباراة بضغط هجومي لعجمان ولاحت اول هجمة حقيقية "ق 8" عندما كاد شاهين عبد الرحمن يسجل بالخطأ في مرماه محاولاً ابعاد الكرة من وليد أزارو وخرجت الكرة إلى ركنية، وبدأ أول تهديد للشارقة على مرمى عجمان في الدقيقة 27 بتسديدة من عثمان كمارا استلمها الحارس علي الحوسني، وبعدها تصدى علي الحوسني لثاني محاولات الشارقة من تسديدة الكاسير ثم هجمة أخرى للشارقة عن طريق خالد الظنحاني لكنه سدد خارج المرمى ومحاولة أخرى من عجمان "ق 40" من برستيج ارتكب معه شاهين مخالفة على رأس الصندوق نفذها بلال يوسف وانقذها عادل الحوسني، واستمر الضغط الهجومي لـ "البرتقالي" حتى ترجمه وليد ازارو بتسجيل هذه السبق في الدقيقة الأولى للوقت البديل "1+45" بلعبة رأسية من تمريرة فراس بالعربي لينتهي الشوط بتقدم أصحاب الأرض بهدف.

لاحت فرصة التعديل مبكراً للشارقة للبديل كايو لوكاس بداية الشوط الثاني، وفي الدقيقة 55 القائم يحرم عجمان من تسجيل هدف ثانٍ عن طريق المدافع ميرال من عكسية وليد ازارو ثم فرصة أخرى لعجمان "ق 60" من تسديدة قوية لـ فراس بالعربي استلمها عادل الحوسني على مرتين بصعوبة وعزز كوزمين قوة الشارقة الهجومية بدخول دجانيني بدلاً من الكاسير "ق 63" وضاعت فرصة أخرى لعجمان من تسديدة وليد ازارو حولها عثمان كمارا إلى ركنية، ثم هجمة جديدة لعجمان عن طريق فراس بالعربي سقط على إثرها داخل الصندوق نتيجة احتكاك مع مانولاس "ق 75" وطالب لاعبو عجمان بركلة جزاء وخرج بعدها مانولاس مصاباً وحل مكانه عبد الله غانم وانتهى الوقت الأصلي بتقدم عجمان 1-0، لتذهب المباراة للوقت الإضافي الذي شهد شوطه الأول وصول دجانيني مرمى عجمان ولكنه كان في وضع تسلل وفي الشوط الإضافي الثاني عاد دجانيني ليسجل هدف التعادل "ق 109" وقبل 3 دقائق من النهاية غادر مدافع عجمان عبد الله صالح بالبطاقة الحمراء بعد نيله الإنذار الثاني نتيجة مخالفة مع كايو لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.

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