غزارة الأهداف تخطف الأضواء في الجولة 22 من دوري أدنوك للمحترفين

المصدر: وام

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خطفت الغزارة التهديفية الأضواء في الجولة الـ 22 من دوري أدنوك للمحترفين، والتي أسدل عليها الستار مساء أمس الخميس بمباراة دبا والوحدة المؤجلة، نظرا لمشاركة الأخير في كأس الملك سلمان للأندية، حيث انتهت بتعادل مثير للوحدة في الوقت القاتل1-1 ، ليرتفع عدد الأهداف المسجلة في الجولة إلى 25 هدفا.

وسجلت مباراة الجزيرة والنصر أكثر المباريات تهديفا بواقع 7 أهداف، بعدما انتهت بفوز الجزيرة ( 4 / 3)، فيما كانت مباراة الشارقة والظفرة هي الأقل تهديفا بواقع هدف واحد لصالح الشارقة.

وبالـ "هاتريك" في مرمى النصر، زاد لاعب الجزيرة علي مبخوت من حدة المنافسة بينه وبين التوجولي لابا كودجو لاعب العين على صدارة هدافي مسابقة دوري أدنوك للمحترفين، بعدما رفع مبخوت رصيده إلى 22 هدفا ليصبح على بعد هدف واحد من لابا كودجو المتصدر، فيما رفع فابيو ليما لاعب الوصل رصيده من الأهداف إلى 16 هدفا ليأتي ثالثا.

ومن بين الأهداف الـ25 في الجولة سجل اللاعبين الأجانب 18 هدفا، فيما سجل اللاعبين المواطنين 7 أهداف، وهي "هاتريك" مبخوت، و هدف لكل من عبد الله رمضان للجزيرة، وفابيو ليما للوصل، وعيسى الهوتي لاعب كلباء بالخطأ في مرماه، وسالم صالح للشارقة.

وخلال الجولة تمكن أصحاب الأرض من الفوز في 4 مباريات، وهي الجزيرة على النصر، وشباب الأهلي على البطائح، وعجمان على الوصل، والشارقة على الظفرة، فيما كان التعادل حاضرا بمباراة واحدة وهي دبا والوحدة.

وشهدت الجولة 22 احتساب 5 ركلات جزاء سجلت جميعا، 2 لعلي مبخوت (الجزيرة)، وواحدة لكل من كارتابيا، وايجور جيسيوس (شباب الأهلي)، وعلي مدن (عجمان).

ولم يتغير المشهد كثيرا في جدول الترتيب لفرق المقدمة بعدما عزز شباب الأهلي صدارته للمسابقة بفوزه بثلاثية على البطائح، وفوز العين (الوصيف) حتى الآن، على خورفكان بالنتيجة نفسها ، ليظل الفارق بينهما 5 نقاط، فيما ارتقى الشارقة للمركز الرابع بعد فوزه على الظفرة، واحتفظ الوحدة بالمركز الثالث بعد تعادله أمام دبا.

وبالنسبة لفرق قاع جدول الترتيب، فلا يزال الموقف كما هو بالنسبة للظفرة المتواجد بالمركز الأخير برصيد 8 نقاط، بينما يحاول دبا تغيير الواقع والهروب من دوامة الهبوط.

وبتعادله أمام الوحدة، حافظ دبا على سجله خاليا من الهزائم للمرة الرابعة على التوالي هذا الموسم، بعدما تعادل في الجولة 19 أمام اتحاد كلباء، وفاز على بني ياس بالجولة 20، وعلى خورفكان بالجولة 21، إلى أن تعادل في الجولة 22 أمام الوحدة.

وبفوزه على الوصل استطاع فريق عجمان أن يسجل أسرع انطلاقة له في تاريخ دوري المحترفين بعدما سجل 3 أهداف في أول 24 دقيقة، بثنائية من وليد أزارو في الدقيقتين 9 و20، وهدف من فراس بالعربي في الدقيقة 24.

وخلال الجولة أشهر قضاة الملاعب 21 بطاقة صفراء، و3 بطاقات حمراء نالها كل من جلوبير سانتوس لاعب النصر، وكويكو يستيني لاعب البطائح، وأحمد راشد الضنحاني لاعب الوحدة، فيما غابت البطاقات الصفراء والحمراء عن لاعبي كل من أندية عجمان والعين وبني ياس.

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