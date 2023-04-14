«الشباب» يُتوج ببطولة شباب الحمرية الرمضانية في نسختها الثانية

المصدر: البيان

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اختتمت النسخة الثانية من بطولة شباب الحمرية الرمضانية بدبي وسط أجواء مميزة، وتوج بلقبها فريق الشباب، بعد فوزه في المباراة النهائية على الإمبراطور 1/0.

واقتنص الشباب المركز الأول برصيد 15 نقطة، فيما جاء الإمبراطور وصيفاً برصيد 13 نقطة، والاتحاد ثالثاً بـ 5 نقاط، وحصل فريق الأساطير على المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

وخلال التتويج احتفل قائد فريق الشباب عارف مصبح المهيري، على طريقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أثناء احتفاله بلقب كأس العالم 2022، عن طريق ارتداء البشت وسط أجواء جماهيرية مفرحة.

وحصل عمر عبيد الشامسي على جائزة الهداف بعدما تمكن من إحراز 4 أهداف في المسابقة، فيما حصل عيسى عبيد السويدي على جائزة أفضل حارس مرمى، وتقاسم جائزة اللاعب المثالي كل من عمران خليفة وحميد حمد من فريق الأساطير، وأحمد محمد وعلي حميد من فريق الإمبراطور، وأحمد عبيد وسيف عمر من فريق الشباب، وبخيت عبيد وخالد الجابري من فريق الاتحاد.

وتقاسم أيضاً جائزة أفضل قائد الثنائي عارف مصبح حثبور قائد فريق الشباب وعبد الله ظاعن الكتبي قائد فريق الإمبراطور، وعلى هامش الحفل تم تكريم حكام البطولة، وهم جمال خميس السويدي، محمد راشد عمران، وعبيد غباش، وأحمد صالح، كما تم تكريم كل من عمر نايل الشامسي، وارحمه سيف الشامسي، صلاح مصبح المهيري لدعم البطولة بشكل كبير، وحصل على جائزة الفخر كل من محمد سعيد وعبد الله غليطه، وأشرف على تنظيم البطولة، عبيد راشد الشامسي، وعارف مصبح المهيري، ومحمد عبيد السويدي، وعبد الله ظاعن الكتبي، وعبد الله حسن الشامسي.

وقال المشرف على تنظيم البطولة في تصريح صحفي: "بحمد الله تكللت مباريات البطولة بالنجاح من جميع النواحي، وبلغت صداها القريب والبعيد، ولن تكون الأولى بإذن الله لرغبة الكثيرين باستمرارها والمشاركة فيها وهذا يدل على أجوائها العائلية والمنافسة الشريفة فيها وحسن التنظيم".

وأضاف الشامسي:" أخذت البطولة طابعاً شعبياً ولكن على الجانب الآخر كان هناك حضوراً رسمياً لمباريات البطولة، فشرفنا بالحضور عبدالله محمد البسطي الأمين العام، والعقيد الدكتور جمعة سلطان الشامسي من شرطة دبي، وحميد عبدالله الشامسي من دائرة الأراضي والأملاك بدبي، وتريم سيف راشد الشامسي"، وقدم المشرف على تنظيم البطولة الشكر إلى كافة الداعمين للبطولة والحضور الكريم الرسمي والشعبي، الذي كان سبباً رئيسياً في دعم ونجاح مباريات البطولة.

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