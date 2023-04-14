بالعربي وأزارو ماكينة أهداف ثنائية

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

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يعد ثنائي فريق عجمان، التونسي فراس بالعربي والمغربي وليد أزارو، ماكينة اهداف، وأثبتا قدرتهما في إحداث الفارق وترجيح كفة الفريق في جميع الاستحقاقات، امتد تألقهما في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، التي وصل فيها «البرتقالي» لنصف النهائي، بعد فوزه في 3 مراحل، ابتداءً من التغلب على العربي 3 - 0، في مباراة صنع فيها أزارو هدفين، أحدهما سجله فراس بالعربي، وبعدها الفوز على الحمرية 2 - 0، بتوقيع بالعربي وأزارو.

وفازعجمان في ربع النهائي على البطائح 2 - 1، وصنع فراس هدفاً لزميله علي مدن، وسجل الهدف الثاني، وفي مباراة ذهاب نصف النهائي أمام الشارقة، ورغم الخسارة 1 - 2، إلا أن أزارو صنع هدف تقليص الفارق الذي سجله بالعربي.

وقدم بالعربي وأزارو نموذجاً للثنائية المؤثرة في النتائج الإيجابية التي حققها عجمان منذ الموسم الماضي، وتحديداً منذ انضمام أزارو لـ «البرتقالي»، ودخل أزارو وبالعربي لسباق صدارة هدافي الفريق في الدوري، حيث يتصدر بالعربي القائمة برصيد 11 هدفاً و«10 أسست» في 22 مباراة، ويليه أزارو برصيد 10 أهداف و«4 أسست».

هذا التألق والتفاهم بين الاثنين، لم يأتِ مصادفة، بل يعد امتداداً لما قدماه الموسم الماضي، الذي حضر أزارو في منتصفه، حيث أظهر انسجاماً لافتاً مع بالعربي، كما لو كانا يلعبان معاً سنوات طويلة، وانعكس ذلك في تسجيله 5 أهداف، 4 منها صنعها بالعربي، وقام هو بذات الدور بصناعة 3 أهداف لزميله، ساهمت في رفع عدد أهداف بالعربي إلى 12 هدفاً في الموسم الماضي، وتوج الاثنان تألقهما بتسجيل نصف أهداف عجمان بالموسم الماضي (17 من 35 هدفاً).

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