تذاكر جماهير «الفرسان» بـ«الديربي» تقترب من النفاد

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

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شارفت تذاكر جماهير شباب الأهلي في مباراتهم أمام النصر، على النفاد بعد طرحها للبيع قبل ساعات، نظراً لأهمية المباراة المقررة الثلاثاء المقبل، في الجولة 23 من دوري أدنوك للمحترفين، لـ«فرسان دبي» في سعيهم نحو التتويج بدرع الدوري هذا الموسم، ولم يعد متبق للبيع إلكترونياً سوى عدد محدود من التذاكر في مدرجات الدرجة الثالثة من فئة 20 درهماً. وتجدر الإشارة إلى أن «ديربي دبي»، سيكون حاسماً بنسبة كبيرة في تتويج شباب الأهلي بدرع الدوري هذا الموسم، مع تصدر الفريق الدوري برصيد 49 نقطة.

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