استاد محمد بن زايد يحتضن «سوبر» الزمالك والأهلي 5 مايو

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن استضافة استاد محمد بن زايد في أبوظبي مباراة كأس السوبر المصري 2021 ـ 2022، التي تجمع الزمالك بطل الدوري مع الأهلي بطل الكأس، في الثامنة والنصف مساء يوم 5 مايو المقبل.

وتأتي الاستضافة بناء على مذكرة التفاهم بين المجلس، والاتحاد المصري لكرة القدم، والتي تشمل استضافة كأس السوبر المصري مرتين على التوالي، حيث أقيمت النسخة الماضية في أكتوبر 2022 باستاد هزاع بن زايد وفاز فيها الأهلي بثنائية، ضمن أجواء احتفالية بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية.

وقال عارف العواني الأمين العام للمجلس: تمثل المباراة المرتقبة استمراراً لخطط المجلس في استقطاب الفعاليات الرياضية الإقليمية والقارية والعالمية، وفخورون باحتضان السوبر المصري مجدداً، ونرحب بقطبي الكرة المصرية في أبوظبي، متمنين أن يقدم الفريقان ما يليق بسمعة الكرة المصرية الناصعة، ضمن أجواء كرنفالية واحتفالية.

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