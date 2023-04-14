دبا يشعل صراع البقاء بنقطة الوحدة

المصدر: متابعة - طلحة عبدالله

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أشعل دبا الفجيرة صراع البقاء بين الكبار بعد أن تعادل مع ضيفه الوحدة 1-1 مساء أمس على ملعب استاد دبا (تحفة النواخذة) في مباراة مؤجلة من الجولة 22 من دوري أدنوك للمحترفين بسبب مشاركة الوحدة في تمهيدي كأس الملك سلمان للأندية العربية.

تقدم دبا بالهدف الأول عن طريق جالدير برينو في الدقيقة 47 وأدرك علاء الدين زهير التعادل للوحدة في الدقيقة 90 «+ 7»، وشهدت المباراة حالة طرد للاعب الوحدة أحمد راشد في الدقيقة 82.

ورفع دبا رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث عشر متأخراً بفارق 6 نقاط عن البطائح صاحب المركز الـ 12 مع تبقي 4 جولات على نهاية الدوري، بينما رفع الوحدة رصيده إلى (42 نقطة) في المركز الثالث.

دخل الفريقان إلى ملعب المباراة وكل منهما يبحث عن النقاط الثلاث لخدمة أهدافه في المسابقة، فدبا صاحب الأرض والجمهور كان يطمح في الفوز في محاولة للهروب من خطر الهبوط، بينما سعى الوحدة للمحافظة على حظوظه في المنافسة على اللقب برغم صعوبة الموقف قبل أربع جولات فقط من نهاية المنافسة.

الشوط الأول

من دون تحفظ أو حذر انطلقت المباراة وتبادل الفريقان المحاولات الهجومية مع أفضلية نسبية لدبا ولكن دون خطورة حقيقية على المرميين، فيما ظهرت أخطر فرصة في هذا الشوط في الدقيقة 36 عندما سدد المدافع اليعقوبي كرة خادعة طار لها محمد الشامسي حارس الوحدة لينقذ مرماه وليحرم النواخذة من أول أهدافه، ونجح دبا في إغلاق مفاتيح اللعب لدى الوحدة ليعزل مهاجميه محكماً الرقابة على جواو بيدرو.

والذي كان بدا مستسلماً إلى حد كبير، فيما لم تفلح محاولات القائد إسماعيل مطر في إنعاش الناحية الهجومية لفريقه باجتهاداته الفردية بين كل حين وآخر، والتي كانت آخرها قبل دقيقتين من نهاية هذا الشوط عندما سدد كرة مرت إلى جوار القائم لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

لم ينتظر دبا سوى دقيقتين فقط بالشوط الثاني ليتقدم بهدفه الأول عن طريق جالدير، وبعدها بدقيقة واحدة فقط كاد جواو بيدرو، أن يدرك التعادل للوحدة ولكن تسديدته مرت إلى جوار القائم، واستمر الوحدة في ضغطه الهجومي بغية العودة للمباراة، بينما تراجع دبا إلى منطقته لحماية مرماه واعتمد على الهجمات المرتدة والتي لم تشكل خطورة تذكر، ونابت العارضة عن أصحاب الأرض في إنقاذ مرماه من هدف برأسية أحمد راشد.

سيطر الوحدة على مجريات اللقاء واندفع للهجوم بعد التبديلات التي أجراها مدربه وبدا قريباً من إدراك التعادل عبر محاولات مستمرة لجواو بيدرو، وإسماعيل مطر وعلاء الدين زهير، لكن متاعب الوحدة تضاعفت بعد طرد لاعبه أحمد راشد لعرقلته اللاعب الفارو أوليفيرا وهو في وضعيه انفراد بالمرمى، وفي الثواني الأخيرة سجل علاء الدين زهير هدف التعادل للوحدة.

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