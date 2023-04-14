الوحدة يواجه الجيش الملكي المغربي في كأس الملك سلمان

المصدر: (أبوظبي - محمد صادق)

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يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، نظيره الجيش الملكي المغربي، في الدور الثاني من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، والمؤهل للنهائيات التي تقام في السعودية الصيف المقبل، وتقام مباراة الذهاب في المغرب، والإياب باستاد آل نهيان.

وحسم الجيش الملكي المغربي تأهله رسمياً إلى الدور الثاني على حساب الاتحاد الليبي أول من أمس، رغم خسارته في مباراة الإياب أمام الاتحاد بنتيجة 1 - 3 متفوقاً في في مجموع مباراتي الذهاب والإياب 5 - 4، وكان فاز 4 - 1 ذهاباً، وكان الوحدة تأهل إلى الدور الثاني عقب تخطيه البرج اللبناني 3 - 0 ذهاباً و1 - 0 إياباً.

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