سيتي والرمس يفتتحان الأسبوع 30 للهواة

المصدر: (متابعة - محمد فضل)

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تنطلق اليوم مواجهات الأسبوع رقم 30 من دوري الدرجة الأولى بمباراة وحيدة تجمع سيتي بضيفه الرمس، وتقام المباراة بملعب البطائح في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتعتبر المواجهة في غاية الأهمية لفريق سيتي، الذي يحل في مركز متأخر ولم يؤمّن موقفه من البقاء ضمن أندية دوري الهواة.

ولا يزال خطر الهبوط إلى دوري الثانية يتهدده بشكل كبير بعد تجمد رصيد الفريق عند 19 نقطة في المركز الخامس عشر، ويأتي من بعده في سلم الترتيب فريق بينونة برصيد 15 نقطة، ثم فرسان هيسبانيا في المركز السابع عشر الأخير برصيد 13 نقطة.

وانحصرت بطاقتا الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية بين الأندية الثلاثة، التي ستكون مبارياتها خلال الجولات المقبلة مثيرة وساخنة، وسيحاول كل فريق الابتعاد عن الأخطاء وحصد النقاط. وفي ما يتعلق بفريق الرمس ضيف سيتي خلال مباراة اليوم، فقد ابتعد «برتقالي الهواة» عن «معمعة» الهبوط برصيد 29 نقطة، لكن أداء الفريق لم يكن مقنعاً لأنصاره بعد تعرض الرمس لـ12 هزيمة.

وتقام غداً 3 مباريات؛ تجمع الأولى دبا الحصن «الوصيف» برصيد 57 نقطة، بفريق التعاون، الحادي عشر، برصيد 37 نقطة ويسعى بينونة إلى تحقيق الفوز فقط على الجزيرة الحمراء، فيما يستقبل العروبة ضيفه العربي.

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